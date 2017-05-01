Похититель платежного терминала задержан

На пульт дежурной части столичной полиции поступило сообщение о том, что из магазина расположенного по ул. Билибина был похищен платежный терминал.

Выехавшая следственно-оперативная группа установила, что данное происшествие произошло во время рабочей смены. Работу группы усложнило то, что в тамбуре, где был установлен похищенный терминал, не было камер видеонаблюдения и персонал магазина не смог вовремя заметить пропажи. В терминале было чуть более одной тысячи рублей, однако сам терминал стоил намного дороже. В тот же день похищенное оборудование было обнаружено невдалеке от магазина.

Через несколько дней оперативниками уголовного розыска 1 отдела полиции был установлен и задержан 43-летний уроженец г.Якутска.

В ходе допроса подозреваемый признался в краже и рассказал, что после совершения преступления он оттащил терминал на 500 метров и вскрыл его в кустах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.