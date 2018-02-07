АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-42
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  57.22
 70.93
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.02.2018, 18:00
Культура & Образование
«Юные якутяне» подписали соглашение с историческим парком «Россия — моя история»
07.02.2018, 17:47
Экономика
Александр Никифоров: С профсоюзом надежнее
07.02.2018, 17:42
Культура & Образование
Столовая будущего: Разработку якутян высоко оценили на международной конференции
07.02.2018, 17:32
Финансы
Якутяне в портфельном пакете ФРИИ 
07.02.2018, 17:28
Происшествия
В Нюрбинском районе обрушился коровник за 2,5 миллиона рублей
07.02.2018, 17:10
Происшествия
Бдительный сосед помог полиции поймать квартирных воров
07.02.2018, 16:56
Спорт
Сотрудник якутской полиции стал победителем континентального чемпионата Европы по джиу-джитсу
07.02.2018, 16:47
Общество
8 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения
07.02.2018, 16:42
Происшествия
Пограничники задержали крупнейшую в своей практике партию бивней мамонта из Якутии
07.02.2018, 16:33
Общество
В Алданском районе прошли соревнования по многоборью пожарных и спасателей
07.02.2018, 16:21
Экономика
«Якутскэнерго»: долги предприятий за электроэнергию превысили 1 млрд 800 млн рублей
07.02.2018, 16:07
Культура & Образование
Позитив
Писателям светит ежегодная премия от сенатора
07.02.2018, 15:45
Общество
Глава Якутии похвалил таттинцев за выступление на краснодарском телеканале
07.02.2018, 15:30
Столица
Студенты организовали флешмоб в поддержку проекта «Ворота Якутска»
07.02.2018, 15:15
Экономика
Теплоэнергетики встретились с главами муниципальных образований Якутии
07.02.2018, 14:41
Культура & Образование
«Воительница Джырыбына» поборется за «Золотую маску»
07.02.2018, 14:30
Происшествия
Водитель, перевозивший вилюйских школьников, заплатит штраф
07.02.2018, 14:21
Происшествия
Жертвой обмана стала одинокая мама с двумя детьми
07.02.2018, 14:10
Культура & Образование
В Саха театре пройдет вечер поэзии
07.02.2018, 13:31
Общество
Эксклюзив
Якутия была на пороге межнационального скандала
07.02.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Недосып сокращает жизнь
07.02.2018, 13:20
Происшествия
Житель столицы торговал в гараже наркотиками
07.02.2018, 13:14
Общество
Позитив
Глава Якутии наградил директора ювелирного дома «Киэргэ»
07.02.2018, 13:10
Красота & Здоровье
Cанаторий «Бэс Чагда» приглашает якутян на оздоровление
07.02.2018, 13:00
Происшествия
На полмиллиона рублей оштрафован бутлегер в Якутии
07.02.2018, 12:50
Спорт
Виктор Рассадин и Дмитрий Аксенов вызваны на сборы в Сочи
07.02.2018, 12:40
Происшествия
В Якутии финансист попалась на мошенничестве
07.02.2018, 12:30
Общество
АГиП Якутии формирует кадровый резерв
07.02.2018, 12:20
Культура & Образование
Образование + Культура: старт в Арктике
07.02.2018, 12:15
Происшествия
163 мигранта прописала у себя в квартире жительница Якутска
07.02.2018, 12:10
Культура & Образование
Президент РАН поздравил якутских ученых с Днем науки
07.02.2018, 12:00
Происшествия
Горожанка поймала вора
07.02.2018, 11:50
Общество
В Якутии стартует трезвый свадебный переполох
07.02.2018, 11:40
Политика
О чем попросил Ил Дархан Галину Данчикову?
07.02.2018, 11:30
Культура & Образование
Афиша
В Якутске отметят Международный день родного языка
07.02.2018, 11:20
Политика
Избран председатель совета молодых депутатов Якутии
07.02.2018, 11:11
Республика
Алексей Колодезников встретился с жителями Оленька
07.02.2018, 11:00
Происшествия
Житель Якутска пытался украсть парфюмерию из магазина
07.02.2018, 10:40
Общество
Путин наградил врача и лесничего из Якутии
07.02.2018, 10:30
Политика
Александр Сусоев: Партия «Единая Россия» обновила портфель партийных проектов
07.02.2018, 10:20
Республика
Усть-алданцы просят разрешить сельхозпалы
07.02.2018, 10:10
Экология
Сильные морозы зарегистрированы в Якутии
07.02.2018, 10:00
Происшествия
В Якутии сгорел автобус, перевозивший 10 детей. Следователи проводят проверку
07.02.2018, 9:50
Культура & Образование
Позитив
Сбылась детская мечта Афанасия Соловьева
07.02.2018, 9:42
Желток
Эксклюзив
Звезда якутского телевидения теперь вещает из Москвы!
07.02.2018, 9:40
Республика
Жители Вилюйского улуса задали насущные вопросы правительству республики
07.02.2018, 9:30
Политика
Егор Борисов оказался на втором месте медиарейтинга
07.02.2018, 9:26
Культура & Образование
Анонс
Семинар, памяти выдающегося музыковеда и искусствоведа
07.02.2018, 9:20
Спорт
Якутские юниоры по биатлону стали двукратными чемпионами!
07.02.2018, 9:10
Экономика
Сегодня отключений электричества в Якутске не будет
07.02.2018, 9:00
Экономика
Речнику Виктору Бычкунову – 60!
07.02.2018, 8:35
Общество
Сегодня день рождения руководителей и общественного деятеля
07.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 7 февраля 2018
07.02.2018, 0:03
Культура & Образование
Видео
Эксклюзив
Горожанин обнаружил под снегом целую библиотеку
06.02.2018, 22:02
Республика
Быть ли малой авиации в Якутии, или Полетит ли Cessna на Север?
06.02.2018, 20:52
Экономика
ФАПК «Якутия» — Китай. Сотрудничество продолжается
06.02.2018, 19:00
Спорт
Семнадцать борцов Якутии стали обладателями путевок на чемпионат России
06.02.2018, 18:00
Политика
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента
06.02.2018, 17:50
Общество
Евгений Чекин встретился с жильцами дома, в котором два года не могут завершить капремонт
06.02.2018, 17:42
Общество
Телевышку Якутска украсит подсветка в виде триколора
06.02.2018, 17:37
Общество
Глава МВД Якутии проверил места службы якутян в Северной Осетии
06.02.2018, 17:26
Общество
Объявлен конкурс на грант Главы Якутии на лучший молодежный проект
06.02.2018, 17:15
Происшествия
Знакомство в ночном клубе Якутска закончилось кражей
06.02.2018, 17:03
Экономика
7 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения
06.02.2018, 16:57
Желток
Илья Варламов назвал Якутию «волшебным краем» и отругал зоозащитников
06.02.2018, 16:45
Спорт
В Нерюнгри вручили награды победителям чемпионата ДФО по вольной борьбе
06.02.2018, 16:34
Экология
В Вилюйском улусе эвакуирован фрагмент ракеты-носителя
06.02.2018, 16:21
Происшествия
Кража портативного гаража у многодетной семьи попала под прицел видеокамеры
06.02.2018, 16:11
Происшествия
Участница группы Pussy Riot Ольга Борисова заплатила 20 тысяч рублей за акцию в поддержку Олега Сенцова в Якутске
06.02.2018, 15:57
Культура & Образование
Андрей Борисов: Правильное воспитание является основной задачей для любого культурного общества
06.02.2018, 15:31
Столица
Якутск, встречай Масленицу! Программа народного праздника
06.02.2018, 15:23
Культура & Образование
Исторический парк «Россия – моя история» приглашает на лекцию об Исидоре Барахове
Архив новостей
Происшествия
7 февраля 2018, 16:42
296

Пограничники задержали крупнейшую в своей практике партию бивней мамонта из Якутии

Сотрудники погрануправления ФСБ по Приморскому краю задержали крупнейшую в своей практике партию бивней мамонта, которую якутская фирма пыталась вывезти по подложным документам. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

«В порту Владивосток сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытку вывоза за рубеж в нарушение требований российского законодательства более 4,5 тонны бивней мамонта. С таким объемом древних ископаемых приморские пограничники столкнулись впервые», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ценный груз был обнаружен в одном из контейнеров, который готовился к отправке за границу. Якутская фирма-отправитель снабдила партию разрешительными документами, по которым большая ее часть не представляла культурной ценности и оценивалась менее чем в 2 млн рублей. Это вызвало у пограничников сомнение, и они решили задержать товар и провести повторную экспертизу.

Экспертиза показала, что бивни и их части представляют собой сырье наилучшего качества и являются культурной ценностью. Всего исследованию подверглись свыше 650 фрагментов разного веса и размера, и особую ценность представляют 14 из них — уникальные крупные цельные бивни мамонта. Заполучить такой экземпляр в свою коллекцию мечтал бы любой российский музей.

По подсчетам специалистов, общая стоимость такой партии мамонтовой кости составляет более 340 млн рублей. Для сравнения, общий ущерб от вывоза ценных видов животных и биоресурсов, предотвращенный приморскими пограничниками, за весь прошлый год составил 450 млн рублей, передает ТАСС.

comments powered by HyperComments
Источник: http://tass.ru/proisshestviya/4936005
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
05.02.2018, 11:34
Происшествия
Эксклюзив
Темная история: 24-летнему гастарбайтеру из ГУП «ЖКХ РС(Я)» ампутирована часть ноги
05.02.2018, 8:44
Культура & Образование
Эксклюзив
Известный российский дирижер подал в суд на ГТОиБ Якутии
04.02.2018, 22:30
Политика
Анонс
Экс-глава Нюрбинского улуса дал откровенное интервью
04.02.2018, 4:20
Желток
Скандал
1-ый вице-спикер Ил Тумэна публично принял богатый подарок?
03.02.2018, 11:51
Республика
Что нового в скандальной отрасли Якутии?
02.02.2018, 12:00
Культура & Образование
Кюнна Игнатова: странная смерть самой красивой актрисы СССР
03.02.2018, 1:01
Происшествия
Экстра
Борис Попов заявил, что мы обязаны исполнять его приказы: экс-замглавы Нюрбинского района
05.02.2018, 19:26
Происшествия
Резонанс
Новые подробности дикого нападения на фельдшера в Якутске
01.02.2018, 14:10
Красота & Здоровье
Экстра
Резонанс
Минздрав Якутии: «На видео запечатлена операция по извлечению трихобезоара»
07.02.2018, 9:42
Желток
Эксклюзив
Звезда якутского телевидения теперь вещает из Москвы!
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
07.02.2018

Александр Никифоров: С профсоюзом надежнее

Финансы
07.02.2018

Якутяне в портфельном пакете ФРИИ 

Позитив
Общество
07.02.2018

Глава Якутии наградил директора ювелирного дома «Киэргэ»

Спорт
07.02.2018

Виктор Рассадин и Дмитрий Аксенов вызваны на сборы в Сочи

Общество
07.02.2018

АГиП Якутии формирует кадровый резерв

Политика
07.02.2018

О чем попросил Ил Дархан Галину Данчикову?

Политика
07.02.2018

Избран председатель совета молодых депутатов Якутии

Позитив
Культура & Образование
07.02.2018

Сбылась детская мечта Афанасия Соловьева