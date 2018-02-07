Пограничники задержали крупнейшую в своей практике партию бивней мамонта из Якутии

Сотрудники погрануправления ФСБ по Приморскому краю задержали крупнейшую в своей практике партию бивней мамонта, которую якутская фирма пыталась вывезти по подложным документам. Об этом в среду сообщает пресс-служба ведомства.

«В порту Владивосток сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли попытку вывоза за рубеж в нарушение требований российского законодательства более 4,5 тонны бивней мамонта. С таким объемом древних ископаемых приморские пограничники столкнулись впервые», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ценный груз был обнаружен в одном из контейнеров, который готовился к отправке за границу. Якутская фирма-отправитель снабдила партию разрешительными документами, по которым большая ее часть не представляла культурной ценности и оценивалась менее чем в 2 млн рублей. Это вызвало у пограничников сомнение, и они решили задержать товар и провести повторную экспертизу.

Экспертиза показала, что бивни и их части представляют собой сырье наилучшего качества и являются культурной ценностью. Всего исследованию подверглись свыше 650 фрагментов разного веса и размера, и особую ценность представляют 14 из них — уникальные крупные цельные бивни мамонта. Заполучить такой экземпляр в свою коллекцию мечтал бы любой российский музей.

По подсчетам специалистов, общая стоимость такой партии мамонтовой кости составляет более 340 млн рублей. Для сравнения, общий ущерб от вывоза ценных видов животных и биоресурсов, предотвращенный приморскими пограничниками, за весь прошлый год составил 450 млн рублей, передает ТАСС.