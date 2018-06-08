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Поговорка «здоровых нет, есть недообследованные» – чистая правда

В этом я убедилась, поговорив с врачом эндоскопистом Зоей ЯКОВЛЕВОЙ. Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, Зоя Афанасьевна ЯКОВЛЕВА более четверти века работает врачом эндоскопистом в Республиканской больнице №2-Центре экстренной медицинской помощи. До этого в ее медицинской биографии были учеба в медицинском училище и три года работы операционной медсестрой в Усть-Алданской центральной районной больнице. В республиканской больнице в 1987 году открылось эндоскопическое отделение, и она с 1991 года, отработав год здесь же в хирургии, перешла туда. Потом были два года клинической ординатуры по эндоскопии в Санкт-Петербургской медицинской академии, с 1999 года Зоя Афанасьевна заведует эндоскопическим отделением.

Детская мечта посвятить свою жизнь хирургии, к ее великому сожалению, не осуществилась. Впрочем, почему не осуществилась?! Двадцать шесть лет она, хирург, делает хирургические операции, только делает их не снаружи, а «изнутри», как она сама говорит.

— Почему вы выбрали такое направление как эндоскопия?

— Мы, эндоскописты, видим богатый внутренний мир человека, — улыбается Зоя Афанасьевна. – А если серьезно, во всем мире идет тенденция к уменьшению травматизма при операциях. Если раньше требовалось выполнять большие разрезы, сейчас операции делаются либо путем лапароскопических и торакоскопических вмешательств, либо путем так называемых видеоассестированных вмешательств. Так что за эндоскопией большое будущее.

— Что изменилось в эндоскопии за годы Вашей работы?

За время моей работы в эндоскопии значительно улучшилось оснащение  видеоэндоскопической аппаратурой, намного лучше стало качество изображения, благодаря различным современным методам и разрешающей способности эндоаппаратов улучшилась выявляемость различных патологий, постоянно  ведется учеба врачей-эндоскопистов, что тоже немаловажно .

 С какими патологиями вам чаще всего приходится сталкиваться на практике?

— На первом месте хирургические патологии. Наши врачи оказывают амбулаторную помощь, экстренную и плановую, мы – вспомогательная служба, поэтому наши пациенты – не только стационарные больные, но и больные поликлинического звена, поступающие через приемное отделение. Отделение специализируется преимущественно на патологиях желудочно-кишечного тракта, это заболевания пищевода, желудка, двенадцатиперстной, толстой кишки, желчевыводящей  и бронхо-легочной системы. Делаем все эндоскопические  вмешательства: гастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, эндоскопические операции, в том числе ретроградные операции на желчевыводящих путях: удаляем камни, первый этап удаления камней из желчного пути делаем мы, а уже потом хирурги  идут на лапароскопическую холецистэктомию. Мы не делаем разрезов, заходим аппаратом через рот, вводим контрастное вещество, смотрим, где находится камень, а потом удаляем его. Кроме того к нам поступают пациенты с кровотечением различных этиологий: язвенных, с варикозным расширением вен при циррозе печени, которые мы останавливаем эндоскопическим путем. С самыми разными патологиями поступают больные.

Говорят, у вас даже есть своя коллекция камней, «добытых» при помощи эндоскопа…

— Камни бывают разные, мы действительно решили создать своеобразный музей. Между прочим, это очень тяжелая эндоскопическая операция, здесь хирургу нужен большой опыт. Вытаскиваем целиком, иногда дробим в зависимости от размера. Кстати, к нам попадают не только с «собственными» камнями, но и те, кто проглотил инородное тело. Самые разные предметы самого разного размера люди глотают, так что коллекция у нас богатая. Иглы, мясные и рыбные кости, косточки от фруктов, даже зубные протезы. Бывает, и намеренно что-то глотают. Заключенные, например, глотают проволоку, гвозди, сложив их крест накрест, чтобы попасть в санчасть, очень сложные случаи бывают, и нам приходится все эти предметы извлекать.

— Как вы это делаете?

— У нас есть специальный, самый разный расходный материал: петли,  захваты, корзинки, например, при помощи которых мы успешно удаляем и камни, и инородные тела.

— С каким оборудованием вы работаете?

— В 1994 году в больницу поступило японские эндоскопические аппараты. Работать на них было одно удовольствие. Наверное, это почувствовали и пациенты, попавшие на эндоскопию. Очень хорошая видеосистема позволяла выполнять лапароскопические операции, хирурги их еще тогда не делали, но со временем появились новые направления эндоскопии. Сейчас мы работаем японскими эндофиброскопами «Pentax», «Olympus». Основные преимущества новой серии эндофиброскопов «Pentax» серии V надежность, большое изображение, удобство в применении. Основные преимущества видеоэндофиброскопов «Pentax» серии К — высокая разрешающая способность, цветная матрица ССД, большой инструментальный канал при небольшом наружном диаметре вводимой («рабочей») части эндофиброскопов, надежность в работе.

— Коллектив в отделении большой?

— Нас 22 человека в отделении: 8 врачей, в основном молодежь, 10 медсестер, 3 санитарки и сестра-хозяйка.

— С кем из специалистов других отделений у вас тесные контакты?

— Мы очень тесно работаем с хирургами, реаниматологами, колопроктологами, нейрохирургами, неврологами, пульмонологами,  кардиологами, ЛОР-врачами, Нас очень любят общая реанимация, кардиореанимация, постоянно вызывают нас на гастроскопию, санацию бронхов, интубацию в операционное отделение.

— Каково будущее эндоскопии, на Ваш взгляд?

— На данный момент уже существуют видеосистема, при помощи которой хирург видит поле на экране, есть капсульная эндоскопия, когда человек проглатывает капсулу, и обследование, например, тонкой кишки, идет не эндоскопами, а с помощью капсулы, на которой установлена видеокамера. Сначала капсулы были только для тонкой кишки, сейчас появились и для толстой, в перспективе, я думаю, что с помощью капсулы можно будет не только смотреть, фиксировать, но и брать биопсию в определенном месте. Для этого капсула должна быть управляемой. Уверена, что в области эндоскопии будут изобретены новые и еще более «продвинутые» методики.

— У Вас много интересных случаев из практики. Поделитесь?

— Интересных случаев, действительно, очень много. Разве все упомнишь? Но вот один случай запомнился, наверное, потому, что случилось это с ребенком. Однажды вылетела с санавиацией в Вилюйск, там было сильное кровотечение у женщины. Только начала работать, как поступил экстренный вызов: ребенок проглотил большую монету, и она застряла в дыхательных путях – ребенок задыхался. Пришлось срочно вылетать, благо, вертолет медицины катастроф ждал меня. Через 15 минут я была уже там. Ребенку повезло, что я оказалась рядом, вылет из Якутска занял бы гораздо больше времени.

— Я знаю, что врачи много учатся, в том числе и друг у друга, как говорится, врач врача учит. Да Вы и сами скольких специалистов научили работать с эндоскопом! А своих учителей можете назвать?

Да, это точно, не учиться нам нельзя, в медицине знания быстро устаревают. Ко мне постоянно приезжают врачи из районов, они в основном совместители, практики мало. На днях я была в Чурапче, так там хирург попросился пройти у меня стажировку недельки две. Кстати, в том, что хирург может проводить эндоскопические исследования, это большой для него  плюс — перед тем, как идти на операцию, он может при помощи аппарата увидеть воочию, что ему придется удалять и где.

Я знаю, что у Вас есть замечательное хобби.

— Это даже не хобби, а образ жизни. Я с детства пою: в школе, училище, университете пела, всегда активно участвовала в художественной самодеятельности, мой папа хорошо пел. В больнице мы в 2006 году организовали вокальный ансамбль, наш постоянный руководитель – талантливый  человек, профессиональный музыкант, учит нас петь по нотам. У нас очень много поющих сотрудников. Мы постоянно участвуем в разных конкурсах, руководство больницы нас и в этом поддерживает. Вот и сейчас тоже готовимся к городскому конкурсу. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех медицинских работников с нашим профессиональным праздником. Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов вам в вашем деле и хорошего настроения.

— И Вас с днем медицинского работника, Зоя Афанасьевна! Успехов Вам!

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Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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