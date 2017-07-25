Погорельцев жилого дома по Лонгинова не оставят в беде

25 июля около 03.00 часов ночи произошел пожар в 12-ти квартирном двухэтажном деревянном жилом доме по ул. Лонгинова, 29/2, Сайсарского округа. Пожар унес жизни двух человек. В результате пожара полностью повреждены четыре квартиры, расположенные в первом подъезде дома, общая площадь возгорания составила 180 кв.м.

По информации Департамента жилищных отношений Окружной администрации города Якутска в этом доме 5 квартир муниципальные, 7 квартир находились в собственности граждан. В доме зарегистрировано 39 человек, из них 8 детей. На сегодняшний день в адрес департамента жилищных отношений с заявлением о выделении временного жилья пока обратилась только одна семья, остальные размещены по родственникам. Жительница одной из квартир помещена в кардиологическое отделение больницы.

Юрист Управления Сайсарского округа Евгений Козлов отмечает, что сейчас решается вопрос размещения одной семьи в помещении Саха политехнического лицея.

«Поскольку семья из четырех человек не имеет в городе Якутске родственников, решается вопрос их временного размещения в Саха политехническом лицее. Также еще неустановленным остается собственник одной сгоревшей квартиры, который находится за пределами республики. В настоящий момент Управлением Сайсарского округа идет сбор продуктов питания, товаров первой необходимости, теплых вещей. Сегодня вечером будет проведено общее собрание жильцов, собранная помощь будет передана погорельцам. На месте обеспечивается горячее питание жителей сгоревшего дома».

Первый заместитель главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрий Садовников прокомментировал, что Окружная администрация города Якутска всегда оказывает помощь пострадавшим от пожара:

«Жители муниципальных квартир будут расселены за счет муниципального фонда. Что касается собственников, конечно, если у людей пострадала единственная собственность, постараемся помочь. Окружная администрация, безусловно, не оставит людей в беде, семьям погибших будет оказана материальная помощь из городского бюджета. В настоящее время порядка 500 семей, потерявших жилье в результате пожаров, стоят в очереди на получение квартир. Мы должны понимать, что это не 500 человек, а именно семьи, которые состоят из 2-х, 3-х и более человек», — прокомментировал Дмитрий Садовников.

Сегодня на планерном совещании работников сферы жилищно-коммунальной отрасли всем управляющим компаниям, обслуживающим деревянный жилой сектор, поручено усилить контроль за пожарной безопасностью и проводить разъяснительную работу с населением в части пожарной безопасности.