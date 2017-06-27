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Происшествия
27 июня 2017, 10:12
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Погоня закончилась стрельбой

Пьяный водитель, отрываясь от погони, допускал многочисленные нарушения ПДД. В том числе, мчался на запрещающий сигнал светофора, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

25 июня в 8 часов утра в дежурную часть Госавтоинспекции г. Якутска поступило сообщение о том, что по ул. Ойунского Якутска едет автомобиль «Тойота Карина», водитель которого находится в состоянии опьянения. Незамедлительно были ориентированы все наряды.

Спустя пять минут схожий автомобиль был обнаружен на той же улице возле дома № 23. В салоне автомобиля находились трое молодых людей. На требование об остановке транспортного средства водитель, проигнорировав, продолжил движение и начал скрываться во дворах домов. Началось преследование. Через дворовые территории на улицу Кулаковского, водитель, прибавив скорость, выехал на ул. Кулаковского, затем по ул. Автодорожная продолжил движение в сторону Покровского тракта.

На неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке автомобилист не реагировал, прибавляя скорость и допуская многочисленные нарушения ПДД, включая проезд на запрещающий сигнал светофора, при этом создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

Выехав вне населенного пункта, руководствуясь ст. 23 Федерального Закона «О полиции», инспекторы ДПС для остановки транспортного средства решили применить табельное оружие. После первого предупредительного выстрела злоумышленник прибавил скорость, вследствие чего сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие по колесам автотранспорта.

На 23 км Покровского тракта «Карина», остановившись, задним ходом проследовала в сторону Якутска и через сто метров остановилась. Водитель и двое пассажиров, выбежав из салона автомобиля, попытались скрыться бегством в сторону сопки. Благодаря слаженным оперативным действиям инспекторов ДПС при помощи физической силы и специальных средств на основании статьями 20, 21 Федерального Закона «О полиции» нарушителей удалось задержать.

После задержания молодые люди, уроженцы Хангаласского района 1991 и 1997 г.р., были доставлены в Межмуниципальное Управление МВД России «Якутское» для дальнейшего разбирательства. Водитель «Тойота Карина», помимо вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение требования об остановке транспортного средства, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения  правил применения ремней безопасности, допустил управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, без полиса ОСАГО.

Группа пропаганды ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Якутское»:

Нарушитель будет привлечен по ст. 19.3 КоАП РФ, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, которое влечет за собой  наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, а также все прочие допущенные нарушения.

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Источник: http://sakhapress.ru/archives/224950?f=dt&p=1
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