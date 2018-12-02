Погода в Якутске в понедельник 3 декабря

Ожидаемая в городе Якутске с 21 часа 02 декабря до 21 часа 03 декабря 2018 года.
Переменная облачность, без осадков, туман, ветер северный 1-3 м/с, температура ночью -42-44, днем -38-40°
зарегистрировавших температуру — 45 °С и ниже
2 декабря 2018 года в 18 час. 00 мин.
(время якутское)
|Пункт наблюдения
|Зарегистрированная
температура, °С
|Давление,
мм рт.ст
|Ветер
|Амга
|-46
|758
|штиль
|Бестяхская з/ф
|-46
|766
|штиль
|Верхоянск
|-46
|761
|штиль
|Жиганск
|-45
|764
|штиль
|Крест-Хальджай
|-46
|762
|штиль
|Нера
|-45
|720
|штиль
|Оймякон
|-47
|698
|штиль
|Покровск
|-45
|761
|штиль
|Теплый Ключ
|-45
|743
|восточный,
1 м/с
|Чурапча
|-45
|753
|штиль
|Ытык-Кюель
|-45
|758
|штиль
Источник: http://ykuthydromet.ru/