Погода в Якутске в понедельник 3 декабря

Ожидаемая в городе Якутске с 21 часа 02 декабря до 21 часа 03 декабря 2018 года. Переменная облачность, без осадков, туман, ветер северный 1-3 м/с, температура ночью -42-44, днем -38-40° Список пунктов наблюдения по Республике Саха(Якутия),

зарегистрировавших температуру — 45 °С и ниже

2 декабря 2018 года в 18 час. 00 мин.

(время якутское) Пункт наблюдения Зарегистрированная

температура, °С Давление,

мм рт.ст Ветер Амга -46 758 штиль Бестяхская з/ф -46 766 штиль Верхоянск -46 761 штиль Жиганск -45 764 штиль Крест-Хальджай -46 762 штиль Нера -45 720 штиль Оймякон -47 698 штиль Покровск -45 761 штиль Теплый Ключ -45 743 восточный,

1 м/с Чурапча -45 753 штиль Ытык-Кюель -45 758 штиль Источник: http://ykuthydromet.ru/

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82