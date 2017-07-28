Погода в выходные будет без осадков

Температура воздуха в Якутске в дневные часы составит +23 градуса.

По прогнозам синоптиков в эти выходные дни осадков не ожидается в Якутске. Температура воздуха составит +23 градуса, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 29 июля, ночью облачно, без существенных осадков, днем переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +19,+21°.

В воскресенье, 30 июля, в ночные часы составит +7 градусов, днем +23, переменная облачность, без осадков, ветер небольшой южный