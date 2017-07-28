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29 июля в Якутске пройдет молодежный концерт «Дарим добро»
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В Якутске появился «водопад любви»
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Депутат Государственной Думы Галина Данчикова предложила членам Общественной палаты экспертную работу
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Прокуратура нашла нарушения в организации питания осужденных
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Общество
Погода в выходные будет без осадков
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Экология
Ученые исследуют озеро Еманда на севере Якутии
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Культура & Образование
Стартовала совместная экспедиция ученых СВФУ и Южной Кореи
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Республика
Якутия — в лидерах по развитию сельскохозяйственной кооперации
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Происшествия
ПАО «Восточный экспресс банк» наказан за нарушение прав потребителя при выдаче кредита
28.07.2017, 16:55
Происшествия
Опыт и хитрый план не помогли преступнику
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Происшествия
Ловкач выкрал дорогой телефон прямо из кармана
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Происшествия
Работник банка взял 300 тысяч в кредит на имя клиента
28.07.2017, 16:18
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Китайские школьники приехали в Якутск пообщаться со сверстниками
28.07.2017, 16:10
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Инспекторы ГИМС напомнили детям о правилах безопасности на воде
28.07.2017, 16:00
Общество
В Южной Якутии проведены рейдовые мероприятия
28.07.2017, 15:50
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Айсен Николаев официально вступил в предвыборную гонку
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Политика
Директор Якутского речного порта поборется за кресло столичного мэра
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Резонанс
Экспертиза выявила признаки умственной отсталости у 19-летней матери, утопившей младенца в общественном туалете
28.07.2017, 15:15
Спорт
На «Гераклиаде» в Москве состоялись соревнования по мас-рестлингу
28.07.2017, 15:05
Происшествия
Молодой парень угнал автомобиль со двора и сжег
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Спорт
Юлия Ефимова получит премиальные от правительства Якутии
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Юнармейцы прошли школу спасателей
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Общество
Подарок от фей
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В Центральном округе прошел Единый информационный день
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Цикл ЯГСХА: Новая молочная продукция для жителей республики
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Общество
Трезвая синергия Севера
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Чудо на Самсуне
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Общество
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28 июля 2017, 17:40
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Погода в выходные будет без осадков

Температура воздуха в Якутске в дневные часы составит +23 градуса.

По прогнозам синоптиков в эти выходные дни осадков не ожидается в Якутске. Температура воздуха составит +23 градуса, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 29 июля, ночью облачно, без существенных осадков, днем переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +19,+21°.

В воскресенье, 30 июля, в ночные часы составит +7 градусов, днем +23, переменная облачность, без осадков, ветер небольшой южный

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