Погода в эти выходные

Жара в Якутске спала, синоптики прогнозируют прохладную погоду. Максимальная температура воздуха составит +19 градусов.

В субботу, 22 июля, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7 градусов, днем прогреется до +19 градусов. Ветер будет дуть северо-западный 3 м/с.

В воскресенье, 23 июля, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8 градусов, днем прогреется до +23 градусов. Ветер западный 2 м/с.

В Оймяконье и Колыме, 23 июля на северо-западе и западе, 24 июля на западе и в центральных районах пройдут небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы, при грозах порывистый ветер до 12-17 м/с, на побережье порывы до 16-21 м/с. Температура ночью +9+14, местами +2+7, днем 23 июля +18+23,24 июля +20+25, на западе до +28°, на северо-востоке +13+18, местами +8+13°