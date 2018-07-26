Погода шепчет: в столице тепло и безоблачно

Сегодня в Якутске без осадков, ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +6,+8°, днем +22+24°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 27-28 июля 2018 г.

На большей части местами небольшие кратковременные дожди, на западе, в центральных районах местами умеренные, на юге местами ливни, грозы с порывистым ветром до 13-18 м/с. На Колыме ветер северо-западный до 11-16 м/с. Температура воздуха ночью +9+14°, на юге +13+18°, на севере +1+6°, днем +20+25°, при дождях на западе +13+18°, на Колыме +8+13°, на юго-востоке, местами +27+32°.