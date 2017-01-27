Поэзия нашего времени: Проект открыл замминистра

В 2017 год в Якутии посвящен Году молодежи. Национальная библиотека начала реализацию нового проекта «Поэзия нашего времени». Цель проекта — популяризация творчества молодых поэтов, начинающих авторов нашей республики. Первым героем ролика стал I заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Владислав ЛЕВОЧКИН. Видеоролик был снят молодым коллективом ТО «Кэмвидео». Режиссер Дмитрий НИКАНОРОВ, операторы Серафим ФЕДОРОВ, помощник оператора Спиридон ЛОПАТИН.

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