Поездка на нелегальном такси закончилась сломанным носом

В Якутске мужчина, не имеющий водительского удостоверения, занимался перевозкой пассажиров.

3 июня около 5 часов дня 24-летний водитель автомобиля «Тойота Кроун», следуя по ул. Бестужева Марлинского, не справился с управлением, вследствие чего транспорт врезался в опору теплотрассы.

В момент аварии в салоне автомашины находились три пассажира. Один из них получил перелом носа и ушибы головы. Машину они вызвали через мобильное приложение.

После происшествия водитель уехал с места ДТП, однако спустя пару часов был задержан сотрудниками ГИБДД.

В ходе разбирательств выяснилось, что молодой человек вовсе не имеет права управления транспортным средством. Кроме того, при проверке были выявлены ряд нарушений: управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке, перевозка пассажиров непристегнутых ремнями безопасности, нарушение требований обязательного гражданского страхования.

Вскоре ему так же придется ответить перед судом за оставление места ДТП, повреждение теплотрассы и осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения.

С начала года на дорогах столицы республики по вине водителей, нелегально осуществлявших перевозки пассажиров, произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых различные травмы получили 10 человек.

Госавтоинспекция обращается к якутянам подходить с особой осторожностью при выборе службы перевозок. Пассажир имеет полное право перед поездкой потребовать у «таксиста» все необходимые документы. Не игнорируйте Правила дорожного движения – пристегивайтесь ремнями безопасности, детей необходимо пристегивать при помощи детских удерживающих устройств соответствующей группы.