Поэтесса Наталья Харлампьева: «День рождения для меня — радость»

«Дороги и встречи рождают стихи», — так считает народный поэт Якутии Наталья Харлампьева.

1 сентября, у народного поэта Якутии Натальи Харлампьевой день рождения, В связи с этим мы попросили ее как председателя союза писателей Якутии рассказать о планах союза и о своих тоже.

— Я только что прилетела из Баку, где была по приглашению Центра Ататюрка, там прошла презентация моей книги на азербайджанском языке. Это большое событие для меня, мои книги изданы не только на якутском, русском, но и на английском, тувинском, татарском и вот, сейчас на азербайджанском. И дело не только в моей поэзии, у многих издателей мира большой интерес к Якутии, к якутской литературе. И в этот раз я встречалась в Азербайджане с известными людьми, чей интерес к нашей республике большой, и самое главное – деятельный. Так, переводчица Аида Эйвазова заканчивает перевод «Красного шамана» Платона Ойунского, а известный тюрколог, профессор, депутат междлиса Азербайджана Ремиз Аскер заявил о намерении перевести олонхо. Эти связи только во благо развития духовности нашего народа… Словом, я полна азербайджанских впечатлений, рада выходу своей книги. Такие встречи и путешествия рождают стихи!

Что касается планов союза… Нынче для нас выдался тяжелый год – союз не получил ежегодного гранта, ветшает имущество, нет финансов для ремонта, командировок, выездов. Моя поездка в Баку состоялась благодаря азербайджанской диаспоре Якутии, благодаря Алишу Мамедову. Да и книга Платона Ойунского софинансируется им. Несмотря на временные затруднения, мы полны оптимизма. На днях по нашему приглашению в республику приехали два известных русских писателя – Юрий Поляков и Владимир Еременко. Они в эти предвыборные дни проводят встречи с населением Нерюнгринского района, сопровождает их якутский писатель Василий Харысхал. Готовимся к двум юбилеям – осенью свое 70-летие будет отмечать известный прозаик, народный писатель Николай Лугинов, в ноябре предстоят торжества по случаю 125-летия классика нашей литературы Платона Ойунского. Хотелось бы видеть гостей из Москвы, его переводчиков из того же Азербайджана… Ведь юбилеи писательские проводятся не ради праздничной суеты, а для того, чтобы привлечь внимание людей, читателей к нравственным, духовным ценностям, к которым обращаются писатели. На встрече с творческой интеллигенцией врио главы РС(Я) А.С.Николаев обратил внимание на проблемы творческих союзов, поэтому мы уверены в дальнейшей поддержке.

День рождения в моем возрасте должен быть, наверное, немного грустным, но у меня он всегда несет радость. Вот нынче старший внук идет во второй класс Якутской классической гимназии, это праздник для всей семьи! Друзья и близкие никогда не забывают про мой день рождения, такой уж он день – 1 сентября! Осень – самое любимое время года для меня, пора вдохновения… Надеюсь, и эта осень будет расцвечена стихами.