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Столица
27 января 2017, 17:08
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Поэт, ветеран Великой Отечественной Петр Конкин встретил 90-лет !

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26 января в праздничном зале в кругу родных, друзей и творческих единомышленников Петр КОНКИН отметил свой 90-летний юбилей со дня рождения. Радостным событием в этот день стало для него вручение поздравлений от Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА, Главы Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА.

Юбиляра со знаменательным событием поздравили руководитель Управления социальной защиты населения города Якутска Семен МАТВЕЕВ, заместитель руководителя управления Губинского округа по социальным вопросам Гулжан ОГОНЕРОВА, генеральный директор ООО УК ЖКХ «Губинский» Владислав ДМИТРИЕВ, и.о. председателя Совета ветеранов города Якутска Михаил ПОПОВ. В этот творческий вечер выступали дети и внуки юбиляра, которые читали его стихи.

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Петр Кириллович был призван на фронт 12 ноября 1944 года из Иркутской области. Участвовал в войне против милитаристской Японии наводчиком противотанкового орудия в составе 9 полка артдивизиона 17-й армии, освобождал город Чифынь. Впоследствии окончил школу младших авиаспециалистов и продолжал службу в боевых частях авиации. Демобилизовался Петр Кириллович в сентябре 1952 года, прослужив без двух месяцев 8 лет срочной службы. Его дальнейшая трудовая жизнь была связана с Якутией, куда он приехал по зову сердца. После войны Петр Конкин работал в газетах «Алданский рабочий», «Молодой коммунист», Якутгостелерадио. Общий военный и трудовой стаж составил свыше 50 лет.

Он поэт, историк-краевед. Награжден медалью «За победу над Японией», благодарностью Верховного главнокомандующего, Орденом Отечественной войны 2 степени, юбилейными медалями, знаком Президента РС (Я) «Гражданская доблесть». Член Союза журналистов РФ, автор 30 песен, имеет 4 поэтических сборника и ряд публикаций.

Поздравляем дорогого Петра Кирилловича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, семейных радостей, мира и долголетия.

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Источник: якутск.рф
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