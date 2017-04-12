«Поехали!»: в День космонавтики стартует отбор на «Форсайт-флот 2017» Якутск

В рамках «Форсайт-навигации 2017» объявляется прием заявок на участие в региональном «Форсайт-флоте 2017» в городе Якутске с 20 по 23 июля по реке Лена с повесткой «Якутск — генератор форматов развития Якутии».

Основной целью мероприятия является формирование новой модели развития города Якутска с применением матрицы НТИ, процессов глобализации, существующих проблем Арктики и развития человеческого капитала.

Гостями мероприятия станут лидеры бизнеса из регионов ДВФО, руководители федеральных и региональных органов власти, российские и международные эксперты.

Партнерские взаимосвязи, новые знакомства и знания, приобретенные на «Форсайт-флоте», станут основой для формирования новых идей и форматов, их реализации в реальный коммерческий продукт, которые позволят всей Якутии уйти от модели ресурсной экономики.

Приглашаем всех желающих подать заявку на участие на сайте https://leader-id.ru/event/ 4034/, а также на электронную почту foresight-yakutsk2017@mail.ru

Обращаем ваше внимание, что организационным штабом будет проводиться конкурсный отбор по следующим критериям:

Компетенция участников в рамках заданной повестки;

Опыт реализации проектов;

Понимание текущей повестки развития регионов Арктической зоны и Дальнего Востока;

Понимание особенностей формирования и развития экономики города;

Активная общественная позиция (опыт участия в общественных движениях, организации общественных компаний);

Представлять интересы бизнеса, региональных и муниципальных органов власти, образовательных и научных организаций, общественных объединений.

Прием заявок доступен с 12 апреля до 12 июня 2017 года включительно. Результаты отбора будут объявлены до 20 июня.