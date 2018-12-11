Подвижки в деле Левадных и филлипинки

На следующей неделе начнется судебное разбирательство в отношении бывшего полицейского и его супруги.

Супруги Левадные обвиняются в незаконном лишении свободы филиппинки Ракель де ла Круз, а также Кристина — в организации незаконной миграции, Александр — в превышении должностных полномочий.

В июне этого года судья Якутского горсуда Анна Маркова вернула дело прокурору. Это постановление обжаловано в Верховном суде Якутии. 12 ноября дело поступило в горсуд и было принято к производству судьей Анатолием Каратаевым. Судебное заседание назначено на 17 декабря.

Скандал с избиением филиппинки Ракель де ла Круз, которая работала в клининговой компании Кристины Левадной, и бегством работницы из-под неволи через окно получил широкую огласку. Красок истории добавило то, что сообщение в полицию о возможном преступлении в отношении филиппинки попало к Александру Левадному, который на тот момент был начальником отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции столичной полиции. Подполковник полиции попытался проникнуть в чужую квартиру, где находилась Ракель, показав удостоверение сотрудника полиции.

Супруги Левадные не признают вину.

Фото с сайта news.ykt.ru