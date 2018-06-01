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Подведены предварительные итоги телерадиомарафона «Всем миром»

Во время финала телемарафона «Всем миром» на НВК «Саха» была озвучена сумма собранных во время телемарафона средств 8 миллионов 297 тысяч рублей. На специальный счет Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) поступило 5 миллионов 423 тысячи рублей.  Общая сумма 13 миллионов 720 тысяч рублей.

Деньги продолжают поступать, в том числе по СМС. Последние уточненные данные: наличными внесено 1866360 рублей, товарно-материальными ценностями 2650000 рублей, перечислениями 1342299,70 рублей, сертификатами поступило 2104998 рублей. На счет Госкомитета ОБЖ поступило 5573509,01 (кстати, специалисты ведомства не исключили того факта, что не все средства еще поступили на счет, поскольку перечисления проходят, как правило, через три банковских дня). Общий итог: 13782970,7 рублей! И он еще не совсем последний, поскольку ждем окончательных данных по перечислениям.

Председатель Общественной палаты РС(Я) Алексей Сергучев:

— Выражаю огромную благодарность всем жителям Якутска, кто внес свою лепту в доброе дело помощи пострадавшим от паводка. Особенную признательность хотелось бы выразить коллективам учреждений Министерства культуры, чей общий вклад равняется 2005000 рублей (Один только Государственный театр оперы и балета пожертвовал 1200000 рублей), учреждений Министерства здравоохранения, которые внесли  2165740 рублей. Но больше всех нас потрясли наши предприниматели. Общая сумма, которую внесли члены местного отделения «Опоры России» 3700000 рублей! И всех, конечно, впечатлил член «Опоры» Афанасий Алексеев, который принес в студию 1 миллион рублей.

Афанасий Павлович не в первый раз нас поддерживает. Мы провели новогоднюю акцию «Подари волшебство!» для детей из кризисных семей, он и туда внес свой весомый вклад. Большое ему спасибо от лица всех членов Общественной палаты Якутии!

Что касается слухов о том, что эта помощь пойдет только Амгинскому улусу совершенно не обоснованы. Все деньги поступят на счет Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия). Их будет распределять специальная комиссия, созданная Правительством РС(Я), исходя из потребностей всех пострадавших от паводка жителей республики. Конечно, мы постараемся включить в нее своего представителя.

 

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Источник: Пресс-служба Общественной палаты РС(Я).
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