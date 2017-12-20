Подведены итоги Всероссийского юридического диктанта

9 декабря 2017 года единовременно во всех 85 регионах нашей страны, на 560 площадках прошел Всероссийский правовой (юридический) диктант, участниками которого стали около 55 000 граждан России в возрасте от 14 лет.

Координатором по оказанию содействия по проведению Диктанта на территории Республики Саха (Якутия) был назначен Институт развития образования и повышения квалификации. С поставленной задачей наш институт совместно с муниципальными управлениями образования успешно справился.

Согласно статистике наибольшее число участников диктанта проживают в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Саха (Якутия), Республике Северная Осетия (Алания), Саратовской области. Активное участие также было отмечено в Астраханской, Воронежской, Московской, Ростовской, Ульяновской областях, республиках Крым и Татарстан, Чувашской Республике.

Диктант проводился для оценки уровня знания Конституции, трудовых, административных, гражданских и семейных прав. Основными задачами Диктанта были: получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры, повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, привлечение средств массовой информации и российского общества к вопросу повышения уровня правовой культуры населения, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

Председатель Правления АЮР Владимир Груздев подвел итог прошедшего диктанта: «В целом уровень юридической грамотности граждан России, принявших участие в диктанте, выше среднего. Доля правильных ответов по всем категориям составила 75 %. По итогам диктанта будет проводиться мониторинг качества юридического образования на базе МГЮА с целью повышения правовой грамотности граждан России. В следующем году мы проведем уже двухуровневый диктант, в котором примут участие как граждане, профессионально не связанные с правом, так и практикующие юристы».