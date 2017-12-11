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11 декабря 2017, 10:40
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Подведены итоги республиканского фотоконкурса «Засветись!»

 Подведены итоги республиканского фотоконкурса «Засветись!», который проводился с 25 сентября по 22 ноября т.г. Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) и Управлением ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) при содействии ЯРО ВОД «Матери России», Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия).

В конкурсе приняли участие 135 детей дошкольного и школьного возрастов, коллективы школ и детских садов, семьи с детьми. Участники представили на конкурс около 150 фоторабот, направленных на популяризацию использования световозвращающих элементов, на повышение безопасности пешеходов, в первую очередь, детей.

Жюри конкурса подвело итоги и выбрало победителей. Кроме того, были присуждены поощрительные призы во всех номинациях конкурса.

Номинация:  «Засветился» сам – «засвети» другого!»

I  место — СОШ №2 с. Мюрю,  Усть-Алданский район,  3″А» класс.

II место — группа «Кунчээн» детского сада «Кэскил» Чурапчинского района.

III место —   группа «Капитошки» детского сада «Аленушка» Хангаласского района.

Поощрительные призы: 

— Гимназия №1 г. Нерюнгри;

— СОШ №7 Мирнинского района.

Номинация:  «Мама, папа, брат и я – «засветилась» вся семья!»

I  место — семья  Поспеловых г.Нерюнгри.

II место — семья Толбоновых-Павловых, детский сад «Кэскил» Чурапчинского района.

III место —   семья Константиновых, г.Якутск.

 Поощрительные призы:

— семья Климович, г.Нерюнгри;

— семья Лукиных, детский сад «Кэскил» Чурапчинского  района;

— семья Гуляевых детский сад «Кэскил» Чурапчинского  района.

Номинация:  «Малышок — светлячок!»

I  место — детский сад «Солнышко»  п. Хандыга Томпонского района.

II место — Верхова  Екатерина,  детский сад «Светлячок» с.  Пеледуй  Ленского района.

III место —   Савельева Вера, детский сад «Ручеек» п. Жатай.

 Поощрительные призы:

— сестры  Саяна и  Сайыына Тулековы   СОШ №5 г.Ленска;

— Погонин Максим п. Тикси Булунского района;

— Симонов Сергей  п. Таас- Юрях Мирнинского района.

Номинация:  «Безопасно и модно!»

I  место — Максимова  Дарина, 1 класс, с. Туора-Кюель Таттинского района.

II место — Бердигестяхская школа, 3 «А» класс, Горный район.

III место —  Семенова Каролина,  4 класс Тамалаканская СОШ, Верхневилюйский район.

Поощрительные призы: 

— Безякова Кира, детский сад «Кэскил» Чурапчинского района;

— Голубчикова Елена, МДОУ №51 «Снегири» г.Нерюнгри;

— Самойлова Виолетта, детский сад «Чуораанчык»,Булунский район.

Поздравляем победителей!! Надеемся, что все те, кто принимал участие в конкурсе, в повседневной жизни  будут применять световозвращающие элементы,  контролировать наличие их у маленьких пешеходов: ведь маленький «светлячок» в разы повышает видимость пешехода на дороге и может спасти жизнь.

Награждение победителей (могут подойти их представители с документом, удостоверяющим личность)  состоится  12 декабря в 15.00 часов по адресу: г. Якутск, Вилюйское шоссе, 3 , 3 этаж, зал заседаний. Контактный телефон для справок и информации: 35-18-61.

Сертификаты участников конкурса  можно будет получить после 12 декабря по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 35, 7-й коттедж, приемная. Контактный телефон : 34-09-66

 

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Источник: Оргкомитет конкурса «Засветись!»
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