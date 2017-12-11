Подведены итоги республиканского фотоконкурса «Засветись!», который проводился с 25 сентября по 22 ноября т.г. Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) и Управлением ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) при содействии ЯРО ВОД «Матери России», Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия).

В конкурсе приняли участие 135 детей дошкольного и школьного возрастов, коллективы школ и детских садов, семьи с детьми. Участники представили на конкурс около 150 фоторабот, направленных на популяризацию использования световозвращающих элементов, на повышение безопасности пешеходов, в первую очередь, детей.

Жюри конкурса подвело итоги и выбрало победителей. Кроме того, были присуждены поощрительные призы во всех номинациях конкурса.

Номинация: «Засветился» сам – «засвети» другого!»

I место — СОШ №2 с. Мюрю, Усть-Алданский район, 3″А» класс.

II место — группа «Кунчээн» детского сада «Кэскил» Чурапчинского района.

III место — группа «Капитошки» детского сада «Аленушка» Хангаласского района.

Поощрительные призы:

— Гимназия №1 г. Нерюнгри;

— СОШ №7 Мирнинского района.

Номинация: «Мама, папа, брат и я – «засветилась» вся семья!»

I место — семья Поспеловых г.Нерюнгри.

II место — семья Толбоновых-Павловых, детский сад «Кэскил» Чурапчинского района.

III место — семья Константиновых, г.Якутск.

Поощрительные призы:

— семья Климович, г.Нерюнгри;

— семья Лукиных, детский сад «Кэскил» Чурапчинского района;

— семья Гуляевых детский сад «Кэскил» Чурапчинского района.

Номинация: «Малышок — светлячок!»

I место — детский сад «Солнышко» п. Хандыга Томпонского района.

II место — Верхова Екатерина, детский сад «Светлячок» с. Пеледуй Ленского района.

III место — Савельева Вера, детский сад «Ручеек» п. Жатай.

Поощрительные призы:

— сестры Саяна и Сайыына Тулековы СОШ №5 г.Ленска;

— Погонин Максим п. Тикси Булунского района;

— Симонов Сергей п. Таас- Юрях Мирнинского района.

Номинация: «Безопасно и модно!»

I место — Максимова Дарина, 1 класс, с. Туора-Кюель Таттинского района.

II место — Бердигестяхская школа, 3 «А» класс, Горный район.

III место — Семенова Каролина, 4 класс Тамалаканская СОШ, Верхневилюйский район.

Поощрительные призы:

— Безякова Кира, детский сад «Кэскил» Чурапчинского района;

— Голубчикова Елена, МДОУ №51 «Снегири» г.Нерюнгри;

— Самойлова Виолетта, детский сад «Чуораанчык»,Булунский район.

Поздравляем победителей!! Надеемся, что все те, кто принимал участие в конкурсе, в повседневной жизни будут применять световозвращающие элементы, контролировать наличие их у маленьких пешеходов: ведь маленький «светлячок» в разы повышает видимость пешехода на дороге и может спасти жизнь.

Награждение победителей (могут подойти их представители с документом, удостоверяющим личность) состоится 12 декабря в 15.00 часов по адресу: г. Якутск, Вилюйское шоссе, 3 , 3 этаж, зал заседаний. Контактный телефон для справок и информации: 35-18-61.

Сертификаты участников конкурса можно будет получить после 12 декабря по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 35, 7-й коттедж, приемная. Контактный телефон : 34-09-66