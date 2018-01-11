Подведены итоги мониторинга сайтов органов государственной власти за 2017 год

Ежегодно в целях повышения открытости и доступности информации о деятельности органов власти Национальное агентство «Информационный центр при Главе Республики Саха (Якутия)» проводит мониторинг официальных сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Как отмечается в исследовании, среднее значение показателя уровня доступности информации, размещенной на сайтах исполнительных органов власти республики, по итогам 2017 года составил 71,6% (по итогам Мониторинга 2016 г. — 67,9 %) от объема, установленного требованиями действующего законодательства РФ и нормативных правовых актов республики.

В пятерку лидеров рейтинга уровня обеспечения доступности информации, размещенной на сайтах Портала http://sakha.gov.ru за 2017 год, вошли следующие министерства и ведомства:

Итоговая оценка уровня, %

Министерство связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) — 97,1 % Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по регулированию контрактной системы в сфере закупок — 92,6 % Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) — 92,1 % Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия) — 87,8 % Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия) — 86,2 %

Также мониторинг проводился в отношении размещенных на портале официальных сайтов 436 органов местного самоуправления Республики Саха (Якутия), а также размещенных вне портала официальных сайтов ГО «город Якутск», ГО «Жатай», МО «Город Алдан», МО «Город Томмот», МО «Город Вилюйск», МО «Поселок Кысыл-Сыр», МО «Город Ленск», МО «Город Мирный», МО «Город Удачный».

Среднее значение показателя уровня доступности информации, размещенной на официальных сайтах всех 445 ОМСУ Республики Саха (Якутия), составило 24,67 % от объема, установленного требованиями действующего законодательства РФ и нормативных правовых актов республики.

Лидером уровня обеспечения доступности информации, размещенной на сайтах администраций муниципальных районов, является Горный улус (59,04%). В пятерку также вошли сайты муниципальных районов «Верхневилюйский улус (район)» (57,72%), «Намский улус» (57,34%), «Верхнеколымский улус (район)» (57,08%) и «Мегино-Кангаласский улус» (56,08%).

В список отстающих вошли сайты Мирнинского района (30,05%), Оймяконского (30,77%) и Усть-Алданского (34,68%) улусов.

Среди сайтов администраций муниципальных образований городского, поселенческого и наслежного уровня по оценке мониторинга наиболее высокие оценки у администраций МО «Мальжагарский 2-й наслег» МР «Хангаласский улус» (50,95 %), МО «Чыбагалахский национальный наслег» МР «Момский район» (48,92%), МО «Намский наслег» МР «Верхневилюйский улус (район)» (48,52%), МО «Поселок Светлый» МР «Мирнинский район» (48,37%), «Бестяхский наслег» МР «Жиганский национальный эвенкийский район» (47,87%).