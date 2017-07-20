Подведены итоги Международной олимпиады «Туймаада-2017»

Проведение Международной олимпиады школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике давно уже стало доброй традицией, способствующей приобщению школьников к фундаментальным наукам и воспитывающей характер, трудолюбие, волю и стремление к успеху. Якутия с большой радостью принимает интеллектуальный потенциал страны и мира.

С 15 по 20 июля 2017 года 144 учащихся из Республики Казахстан (44), Румынии (20), Индонезии (4) и Сингапура (7), Российской Федерации (Республика Татарстан, городов Калининград, Сергиев-Посад Московской области, команда СУНЦ НГУ) и Республики Саха (Якутия) состязались по математике, физике, химии и информатике.

Среди участников олимпиады победители и призеры международных олимпиад: Жаутыковской физико-математической олимпиады; Менделеевской химической олимпиады, астрономической Азиатско-Тихоокеанской олимпиады; Международной математической олимпиады «Шелковый путь»; Международной Азиатско-Тихоокенской математической олимпиады; Евразийской олимпиады по информатике; Международной олимпиады по экспериментальной физике; Международного конкурса по физике для старшеклассников GS Group; Международной естественнонаучной олимпиады школьников и др.

В качестве членов жюри, составителей задач, ведущих мастер-классов, творческих мастерских, тренеров, лекторов приглашены члены учебно-методических советов Всероссийских олимпиад по математике, физике, химии, информатики из гг. Казань, Ярославль, Москва, Санкт-Петербурга, профессора, доценты, преподаватели, аспиранты, магистранты Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, ученые НИИ СО Россиской академии наук, Аакадемии наук РС (Я).

По итогам олимпиады наибольшее количество медалей завоевали: команда национальной сборной Румынии – 12, команда Сингапура, 1-я национальная команда Республика Саха (Якутия), национальная сборная Республики Казахстан, 1-я сборная Казахстана, 2-я сборная команда Казахстана, команда школы «Тудор Виану» из Румынии по 7 медалей.

20 июля 2017 года на Табагинском мысе состоится торжественное закрытие Международной олимпиады школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике и награждение победителей и призеров!