Подведены итоги конкурсов в честь Года экологии

Были подведены итоги конкурса фотографий «Зимние птицы Якутии».
В связи с большим количеством присланных заявок, было принято решение провести два фотоконкурса: конкурс профессиональных фотографий и конкурс любительских фотографий.
Проголосовать за любительские фотографии можно здесь: http://sakhalife.ru/onlayn-golosovanie-fotokonkursa-zimnie-pticyi-yakutii-nachalos/.
По решению редакции в конкурсе профессиональных фотографий победил фотограф Юрий Коковин из Нерюнгринского района!
Юрий Коковин сделал замечательную фотографию свиристелей в Нерюнгри.
Приз победителю любезно согласилась передать председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева.
В видеоконкурсе «Вопросы охраны окружающей среды Якутии» победителем стала Анастасия Оконешникова из Якутска.
Она прислала в редакцию видео, на котором показано состояние двора в Якутске по адресу: П.Алексеева 85/1 и Ф.Кона 2.