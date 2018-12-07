Подведены итоги конкурсов в честь Года экологии

Были подведены итоги конкурса фотографий «Зимние птицы Якутии». В связи с большим количеством присланных заявок, было принято решение провести два фотоконкурса: конкурс профессиональных фотографий и конкурс любительских фотографий. Проголосовать за любительские фотографии можно здесь: http://sakhalife.ru/onlayn-golosovanie-fotokonkursa-zimnie-pticyi-yakutii-nachalos/. По решению редакции в конкурсе профессиональных фотографий победил фотограф Юрий Коковин из Нерюнгринского района! Юрий Коковин сделал замечательную фотографию свиристелей в Нерюнгри. Приз победителю любезно согласилась передать председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарева. В видеоконкурсе «Вопросы охраны окружающей среды Якутии» победителем стала Анастасия Оконешникова из Якутска. Она прислала в редакцию видео, на котором показано состояние двора в Якутске по адресу: П.Алексеева 85/1 и Ф.Кона 2. Источник: SAKHALIFE.RU

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