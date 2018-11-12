Подведены итоги конкурса «Спасите мой двор от загрязнения»

Сегодня, 22 ноября, в Доме печати были подведены итоги экологического конкурса «Спасите мой двор от загрязнения», который проводился в рамках «Года экологии».

Конкурс прошел при личной поддержке вице-мэра города Якутска Владимира Федорова.

Первое место на конкурсе заняла Галина Шадрина, сделавшая фотографии свалки остовов машин по адресу: 2-набережная 69 (рядом с детским садиком «Маленькая страна»).

За первое место Галина Ивановна получила замечательный фотоаппарат INSTAX MINI 9!

Вот что сказала победительница:

Второе место заняла Валентина Елегяева, сделавшая фотографию свалки по адресу: Сергеляхское шоссе, 8 км. (ДСК «Березка»).

Она получила специальный приз от мэрии Якутска:

От лица Валентины Дмитриевны грамоту и приз получила ее родственница:

Третье место и специальный приз получила Ирина Пядчина, сделавшая фотографию своего двора по адресу: Федора Попова, 9. Как пояснила нам Ирина Петровна, в октябре ремонтные службы прорыли котлован, и положили туда газовую трубу.

«Все что они оттуда выкопали, они все в ограде бросили. Все так и лежит. Самое страшное, что снегом там запорошит, дети будут играться и мало ли чем там все закончится» — сказала неравнодушная горожанка.

Поздравляем победителей!

Присланные фотографии на конкурс:

На улице в сторону карьера на Хатынг-Юряхе гора мусора, которая образовалась из за жителей частных домов, которые бросают свой мусор у дороги, не довозят до города до баков. И такой кошмар целое лето и продолжается по сей день, люди не понимают, что это не место для свалки и все равно бросают свой мусор, что у них в голове творится не знаю, видимо вместо мозгов … летом табличку вешали «не бросать штраф 10000 руб» но кто-то эту табличку убрал, можете помочь в решении данной проблемы

Пишу о наболевшем. Вы не подумайте что, это лужа от талых вод или от растаявшего первого снега. Нет, это настоящее рукотворная котловина во дворе нашего двора, наполненная канализационной жижей и с каждым годом увеличивающаяся и становящийся глубже и глубже…. Управляющая компания наверняка вздохнула с облегчением, так как у нас наступила зима и она все грешки растушевывает под слоем льда и снега на целых 8 месяцев.

Снимок сделан в аккурат, когда выпадал первый осенний снег — 10 октября 2018г. И вся эта вонючая жижа встречает нас утром, мы пытаемся его как то обогнуть (скоро все акробатами станем) и встречает после работы! Вот так и живем! Спасибо, УК за это рукотворное «чудо», которое уже 5-й год она лелеет. (ул.Ленская, 18)

В этом месте лет десять назад было маленькое озеро, окруженное березками, предмет гордости дачников и давшее название нашему ДСК. В это озеро водили весной внучек учить кататься на коньках. Озеро засыпали мусором,березки вырубили,вытоптали. Продают как участок для постройки. (адрес Сергеляхское ш., 8км, ДСК Березка).

Федора — Попова, 9

Фото двора на Хабарова, 19/3, 19/4 — Наш двор постоянно в воде! Весной, осенью и даже летом. Я со своими друзьями не могу нормально играть на площадке, потому что она в воде. Даже помойка в воде.

Не только на конкурс, а почти что постоянно, увидев несанкционированный мусор, сфотографировав на телефон, отправляю во все инстанции, некоторые быстро реагируют. А вот автомастерская никак не реагирует с лета, уже зима началась и все эти сломанные кузова уже под снегом, адрес 2-набережная, 69. Это все рядом с детским садиком «Маленькая страна», весной ужас что творится, эти кузова всю обочину завалили и родители идут по дороге, залитой талыми водами, обойти никакой возможности. А также я отсняла адреса, дворы которые не убираются, это Клары Цеткин, 3, Кальвица, 16/1, Некрасова, 2, 2/3, 4/3.