Подведены итоги конкурса сочинений «Якутск: вчера, сегодня, завтра»

Состоялось награждение участников конкурса сочинений на тему истории родного города «Якутск: вчера, сегодня, завтра». В конкурсе, инициированном городским порталом One click Yakutsk и проведенном при поддержке Управления образования Окружной администрации города Якутска, приняли участие ученики 8-11 классов общеобразовательных школ города. В своих сочинениях они рассказали о людях, внесших вклад в историю города, описали интересные события и случаи из жизни столицы.

«Школьники продемонстрировали высокий уровень раскрытия темы, содержательность, грамотность и отличное художественное оформление работ фотоматериалами. Они не побоялись доверить бумаге свои мысли, чувства, переживания, и у большинства это отлично получилось. Поэтому, на наш взгляд, конкурс сочинений удался!» — рассказала руководитель портала One click Yakutsk Маргарита Попова.

Все участники получили в подарок книги «Факты о городе Якутске», а победитель — ученица 8 класса Республиканской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната Жанна Слепцова была отмечена специальным призом.

Отметим, что конкурс сочинений был организован в рамках комплексной программы «Культурный паспорт школьника», которую реализует портал One click Yakutsk.

«Культурный паспорт школьника» — это комплексная программа, направленная на духовно-нравственное воспитание детей на основе изучения культуры, истории, традиций столицы Якутии. В период до 2020 года в ее рамках будет проведен ряд мероприятий.

В рамках программы в столице и пригородах были проведены «культурные уроки» с выездными экскурсиями в музеи, интеллектуальная игра «Знатоки Якутска», конкурс сочинений «Якутск: вчера, сегодня, завтра». Также будут отмечены культурные места столицы, обязательные для посещения на бесплатной и льготной основе, и предусмотрены авторский пеший маршрут по городским достопримечательностям, которые учащиеся могут посетить самостоятельно.

Маргарита Попова также отметила, что продолжается подготовка к выпуску первого учебного пособия по истории города «Здравствуй, Якутск» для учащихся 6-7 классов, которое станет главным итогом деятельности программы.