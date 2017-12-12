Подведены итоги конкурса республиканской краеведческой музейной биеннале

В Якутском музее им. Ем. Ярославского подвели итоги конкурса республиканской краеведческой музейной биеннале, посвященная 100-летию Вилюйского музея им. П.Х. Староватова.

Члены жюри отдали большинство голосов и присудили:

I место – Якутскому государственному музею им. Е. Ярославского;

II место – Намскому историко-этнографическому музею им. П.И. Сивцева;

III место — Амгинскому районному музею истории гражданской войны в Якутии.

Участие в биеннале приняли 15 музеев из разных уголков республики, такие как Якутский им. Ем. Ярославского, Нюрбинский музей Дружбы Народов им. К.Д. Уткина, краеведческий музей им. В.А. Петровой Нюрбинского района, Хангаласский улусный краеведческий музей им. Г.В. Ксенофонтова, этнографический музей «Самартай», Бердигестяхский краеведческий музей, Тандинский Историко-Архитектурный Музей им. И.П. Готовцева, Усть-Алданский литературный музей-комплекс им. Кулантая, Мегино-Кангаласский краеведческий музей им. Р.Г. Васильева, Чурапчинский музей истории и этнографии им. А.А. Саввина, Амгинский районный музей истории гражданской войны в Якутии, Томторский краеведческий им. Н.М. Заболоцкого-Чисхана, Намский историко-этнографический музей им. П.И. Сивцева, Борогонский улусный краеведческий музей.

Организаторами мероприятия являются Управление по делам музеев РС (Я), МО «Город Вилюйск» и МБУ «Музей им. П.Х. Староватова».

Вилюйский краеведческий музей имени П.Х. Староватова – один из старейших музеев республики, первый районный музей Якутии, основан 23 мая 1917 года по инициативе учителя Вилюйского высшего начального училища Петра Хрисановича Староватова.

За этот период музей прошел годы становления, испытаний, возрождения и созидания, развивался как центр распространения краеведения в вилюйском регионе, благодаря активной помощи населения сформировались уникальные музейные коллекции, являющиеся общенациональным достоянием.

Сегодня музей – один из динамично развивающихся музеев республики. За достигнутые успехи в музейном деле и внедрение инновационных форм работы в 2010 году признан «Лучшим музеем РС(Я)».

Биеннале будет работать до 10 января 2018 г. Жителей и гостей г. Якутска приглашаем посетить республиканскую краеведческую музейную биеннале.