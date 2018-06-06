Подведены итоги конкурса «Лучший инженер Сахаэнерго»

В АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго») состоялся профессиональный конкурс на звание лучшего инженера среди молодых специалистов компании.

Третье место конкурсная комиссия присудила инженеру АУП Зырянского РЭС Станиславу Саввинову с работой о перспективах использования альтернативных источников энергии на территории Верхнеколымского района РС(Я).

Второе место занял инженер Службы автоматизированных систем управления технологических процессов Николай Павлов-Горбунов, представивший тему разработки приложения для смартфонов «SakhaEnergo.app».

По оценке экспертов в наибольшей степени всем конкурсным требованиям отвечает работа инженера Отдела инвестиций и оценки эффективности проектов Евгении Егоровой на тему «Замена светильников уличного освещения с газоразрядными лампами высокого давления (ДЛР) и с лампами накаливания на светодиодные источники света с рабочей температурой от -60 до +50 в филиалах АО «Сахаэнерго»».

«Над данной темой я работала на протяжении двух лет, — делится лучший инженер «Сахаэнерго» 2018 года Евгения Егорова. — Использование светодиодных светильников более экономично за счет длительного срока эксплуатации и экологически безопасно из-за отсутствия в них ртути и свинца. Опытным путем установлено, что за счет встроенной системы охлаждения они способны бесперебойно функционировать в условиях экстремально низких температур, а также рассеивать свет даже сквозь туман. Сейчас рассматривается вопрос внедрения новых светодиодных светильников на территории объектов «Сахаэнерго» в районах республики. Согласно новым требованиям по энергоэффективности к 2020 году мы должны свести использование ртутьсодержащих ламп к нулю».

Конкурс «Лучший инженер Сахаэнерго» проводится с 2016 года и направлен на выявление квалифицированных инженерных кадров, восприимчивых к новым технологиям. Основными темами работ ежегодно являются: электро- и теплоэнергетика, инновационное и альтернативное развитие энергетики. Конкурсная комиссия оценивает степень проработанности предложенных технических и технологических решений, возможность их реализации и уровень готовности для практического внедрения.