Подрядчик: ЯКНК стрелял из пистолета и был с баллончиком

Подрядчик, который устанавливал подстанцию во дворе дома на Дзержинского, 9, прокомментировал News.Ykt.Ru инцидент с избиением члена Общественной палаты Якутска Александра ЯКНК.

Артур МАЛОРАДСКИЙ, главный инженер «НЭК»:

— Работники мне рассказали, как все было. У Александра ЯКНК был пистолет, никто не знал, травматический он или нет. ЯКНК начал кричать и угрожать манипуляторщику, чтобы тот не разгружал трубы, а тот сказал, что это его работа, все документы имеются. ЯКНК произвел выстрел в манипуляторщика, но не попал, потому что тот переходил в кабину. Все услышали громкий хлопок «бах», точно из пистолета. Подошел прохожий, который начал спрашивать, что происходит, что за выстрелы. ЯКНК вытащил перцовый баллончик, и мужчина, видимо, испугавшись, напал на него в целях самообороны. Наши сотрудники не трогали ЯКНК.

Ранее SakhaDay со ссылкой на жену пострадавшего сообщил:

«Когда Саня подошел, мужчина в синей куртке и меховой шапке, приехавший с ними, но не из рабочих, стал снимать его на камеру, а затем резко ударил его по лицу. Саня упал, он его стал пинать. Сейчас он в крови, у него выбиты зубы. Мы ждем скорую и полицию».