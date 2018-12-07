Подруга по переписке оказалась …

В дежурную часть полиции Якутска обратился 37-летний постоялец одной из гостиниц города с заявлением о краже 76 000 рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудники полиции установили ранее судимую за кражу 26-летнюю женщину.

Установлено, что потерпевший ранее познакомился в соцсетях с подозреваемой. Мужчина работает вахтовым методом и во время своего отпуска приехал в Якутск, чтобы отдохнуть. В городе потерпевший встретился с «подругой по переписке». Тот же вечер они провели вместе в гостинице. Злоумышленница воспользовалась тем, что мужчина заснул, и похитила деньги из его кошелька, а затем ночью покинула гостиницу. Утром потерпевший обнаружил кражу денег и обратился в полицию. Часть средств подозреваемая успела потратить, по её словам похищенные деньги ушли в основном на развлечения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.