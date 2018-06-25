Подросток утонул в протоке Лены

16-тилетний подросток утонул в протоке реки Лены в селе Хамагатта Намского района Якутии, передает собственный корреспондент телеканала «Якутия 24».

«По словам друзей утонувшего мальчика, сегодня днем, 25 июня, трое подростков отправились купаться на протоку. Один из них нырнул в протоку и не вынырнул обратно», — сообщает собкорр.

Послу чего мальчики сразу сообщили о случившемся в дежурную часть полиции.

На данный момент организован поиск подростка с привлечением водолазов службы спасения Якутии.

Ранее по решению КЧС района из-за отсутствия мест, отведенных для купания, администрацией района был введен запрет на купание.