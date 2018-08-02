Подросток украл банковскую карту, лежа в больнице

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району поступило сообщение от 47-летнего мужчины, что в центральной районной больнице, где он проходил лечение, из его палаты украли банковскую карту и сняли 7500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан его сосед по палате, 16-летний подросток. Увидев, что карточка лежит без присмотра и с пин-кодом на обратной стороне, подросток воспользовался и снял наличные в ближайшем банкомате.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», где злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет.