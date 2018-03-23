Подросток пришел в гости. Хозяйка не досчиталась телефона

В дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району обратилась пенсионерка с заявлением о краже ее сотового телефона. Материальный ущерб составил около 10000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность к совершению кражи 15-летнего школьника.

Выяснилось, что в день происшествия подозреваемый вместе со своей мамой заходил в гости к пожилой женщине. Воспользовавшись тем, что его оставили в гостиной в одиночестве, он совершил кражу телефона. По его словам, он похитил смартфон, чтобы пользоваться самому.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.