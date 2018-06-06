Подросток погиб в ДТП в Ленском районе Якутии

Подросток 2003 года рождения погиб в результате ДТП в Ленском районе Якутии. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе Минздрава РС (Я).

«Мальчик погиб до приезда скорой. Второй подросток 2003 года рождения находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, третий мальчик — в тяжелом состоянии в стационаре хирургического отделения», — сообщили телеканалу в пресс-службе.

Подростки были доставлены в Ленскую ЦРБ. У одного из мальчиков диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы грудной клетки, ссадины мягких тканей шеи и туловища, перелом лучезапястного сустава. Второй подросток с раной головы, закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами, ссадинами и ушибом грудной клетки находится на стационарном лечении.