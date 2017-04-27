Подростковый центр, кадетская школа и МВД стали партнерами

Сегодня, 27 апреля, состоялось церемония подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством внутренних дел по Республике Саха (Якутия), ГБОУ «Якутская кадетская школа-интернат» и МБОУ «Детский (подростковый) центр» городского округа «город Якутск». Знаменательным явилось то, что торжественное мероприятие прошло в День Республики Саха (Якутия).

В самом начале церемонии подписания трехстороннего соглашения прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Министр внутренних дел генерал-майор полиции Владимир ПРОКОПЕНКО в своем напутственным слове перед подписанием соглашений, обратился к присутствующим: «В эти знаменательные дни мы подписываем соглашения о сотрудничестве с Якутской кадетской школой и Детским (подростковым) центром на основе принципов социального партнерства по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Защита прав и интересов детей, их патриотическое воспитание – приоритетное направление государственной политики Российского государства. Подписанию столь значимого для всех нас соглашения предшествовали долгие годы тесного взаимодействия. В Министерстве внутренних дел республики придают огромное значение данному событию, вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения являются для нас главенствующими».

Директор ГБОУ Республики Саха (Якутия) «Якутская кадетская школа-интернат» полковник кадетского корпуса Роберт НИКИФОРОВ отметил, что воспитанники учреждения, прежде всего будущие офицеры. Подписание соглашения между министерством и кадетской школой приоткроют для воспитанников новые возможности: «Создание на базе кадетской школы специализированного класса «Юный полицейский» безусловно будет способствовать формированию положительной мотивации у кадетов для продолжения обучения в ведомственных образовательных организациях МВД России и дальнейшей службы в органах внутренних дел».

«Наше сотрудничество с МВД по Республике Саха (Якутия) длится уже восемь лет и является плодотворным. Дети, посещающие наш центр, являются постоянными участниками различных мероприятий, проводимых под эгидой ведомства. Сегодня, мы находимся на пороге создания на базе нашего центра военно-патриотического клуба «Городской патруль», — приветствовала присутствующих директор МБОУ «Детский (подростковый) центр» городского округа «Город Якутск» Наталья ПЕТРОВА.