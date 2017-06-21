Подростки пытались угнать мотоцикл со двора полиции Верхоянья

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РС (Я) возбуждено уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних и одного совершеннолетнего жителей поселка Батагай по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства без цели хищения, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Предварительным следствием установлено, что трое несовершеннолетних – ученики 8, 9 класса и 17-летний выпускник Батагайской школы, а также их 20-летний приятель вступили в предварительный сговор, направленный на угон мотоцикла марки «Урал-ИМЗ-8.103-1», находящийся на территории двора межмуниципального отдела МВД России «Верхоянский».

Во исполнение умысла ночью приятели вытолкали ранее изъятый у собственника мотоцикл и попытались завести двигатель мотоцикла, чтобы покататься.

Но планам юношей было не суждено реализоваться ввиду неисправности системы зажигания, и они с целью сокрытия следов завели мотоцикл за помещение бесхозного сарая, где и оставили.

В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению данного преступления.

Расследование продолжается.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК РФ по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда ДВОРЕЦКАЯ