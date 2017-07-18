Подростки Губинского округа стали призерами по мини-футболу

В рамках городского фестиваля «Летний позитив — 2017» состоялись соревнования по мини-футболу. Традиционно соревнования были посвящены памяти подполковника милиции Игоря Лукашина.
Оценивал мастерство подростков главный судья соревнований Иннокентий Трапезников.
В возрастной группе 12-14 лет среди команд округов, призовые места распределились следующим образом:
1 место — команда «Квартал» Строительного округа;
2 место — команда «Питер» Строительного округа;
3 место — команда Губинского округа.
Обладателем кубка «Лучший защитник» признан Дима Сердюков из СОШ №21.comments powered by HyperComments
Источник: Управление Губинского округа