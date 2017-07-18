Подростки Губинского округа стали призерами по мини-футболу

В рамках городского фестиваля «Летний позитив — 2017» состоялись соревнования по мини-футболу. Традиционно соревнования были посвящены памяти подполковника милиции Игоря Лукашина. Оценивал мастерство подростков главный судья соревнований Иннокентий Трапезников. В возрастной группе 12-14 лет среди команд округов, призовые места распределились следующим образом: 1 место — команда «Квартал» Строительного округа; 2 место — команда «Питер» Строительного округа; 3 место — команда Губинского округа. Обладателем кубка «Лучший защитник» признан Дима Сердюков из СОШ №21. comments powered by HyperComments Источник: Управление Губинского округа

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82