Подробности страшного ДТП в Якутии

1 августа в 8 часов 30 минут в дежурную часть ОГИБДД по Алданскому району поступило телефонное сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге А-360 «Лена», есть пострадавшие.

По предварительным данным установлено, что 1 августа в 8 часов 20 минут на 664 километре федеральной автодороги А-360 «Лена», водитель автомобиля «Ниссан Ноте» двигаясь со стороны г.Томмот в сторону г.Алдан с неправильно выбранной скоростью, обеспечивающей постоянный контроль над движением транспортного средства, не справился с управлением на крутом повороте, допустил съезд на обочину, расположенную по ходу движения автомобиля с последующим заносом на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение со встречным транспортным средством марки «Скания».

После столкновения из автомобиля «Ниссан Нот» водитель и два пассажира (одна из них девушка 24 лет) вылетели в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, девушка в тяжелом состоянии находится в Алданской больнице. Водитель и пассажир автомобиля «Скания» не пострадали.

В настоящее время устанавливаются факты происшествия и проводится процессуальная проверка.