Подробности смертельного ДТП в Ленске

6 июня около 6 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том, что в 4 км. от города Ленск на обочине дороги лежит опрокинутая иномарка.

По предварительным данным установлено, что несовершеннолетний водитель, управляя автомобилем «Сузуки Эскудо», не справился с рулевым управлением, вследствие чего транспортное средство съехало на правую сторону обочины и опрокинулось на крышу.

В момент ДТП в салоне машины находились подростки 14 — 15 лет, один из которых погиб на месте происшествия, двое – с различными травмами доставлены в местную больницу.

В настоящее время на месте автоаварии для выяснения всех обстоятельств трагедии работает следственно – оперативная группа.

Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участников дорожного движения на то, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль. Именно в дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от авто и мототранспорта. Важно объяснить ребенку, к чему могут привести игры с автомобилем.