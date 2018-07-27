Подробности смертельного ДТП в Ленске

27 июля в 07 часов 30 минут в дежурную часть ОГИБДД по Ленскому району поступила информация о дорожно-транспортном происшествии.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомашины марки «Лексус», двигаясь по ул.Победы г.Ленска не справился с рулевым управлением, выехал на правую обочину дороги, что привело к опрокидыванию автомобиля.

В результате ДТП погибла пассажир – женщина, её данные устанавливаются. В момент автоаварии в салоне автомашины был еще один пассажир – 35-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал.

Проведенным освидетельствованием у водителя установлено состояние алкогольного опьянения: результат проверки прибором «Алкотестер» показал 0,99 мг. Мужчина телесных повреждений не получил. С его слов, пассажир, находившийся на переднем сидении, был пристегнут ремнем безопасности, а погибшая девушка пристегнута не была.

По факту происшествия проводится проверка.