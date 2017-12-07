Подробности смертельного ДТП на Покровском тракте

6 декабря в половине 4 часов дня на 31 км. Покровского тракта произошло дорожно – транспортное происшествие со смертельным исходом. 6 человек пострадали, 1 погиб

По предварительным данным установлено, что 35-летний водитель автомашины «УАЗ-29892», следуя в сторону города, не выдержав безопасную скорость движения и дистанцию до впереди следовавшего автомобиля «ФАВ», совершил с ним столкновение.

В результате дорожного происшествия различные травмы получили 7 человек, находившиеся в салоне отечественного автомобиля, в том числе — и сам водитель. К сожалению, 32-летняя женщина, сидевшая в момент ДТП на переднем пассажирском сидении, вскоре от полученных травм скончалась в реанимационном отделении. Удар был такой силы, что водитель и пассажир были зажаты в салоне микроавтобуса.

В объяснении водитель «УАЗа» написал, что, когда он следовал со своими родственниками в город со скоростью 90-100 км/ч. и намеревался выйти на обгон на спуске горы, неожиданно произошел удар. Габаритных огней самосвала, по словам водителя внедорожника, он не видел.

В ходе проверки мужчины по административной базе ГИБДД было установлено, что месяц тому назад он был задержан сотрудниками ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения, в отношении него был составлен материал по. ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, в настоящее время материалы находятся на рассмотрении в суде.

Как выяснилось, у водителя большегруза (гражданина иностранного государства) нет водительского удостоверения российского образца, на автомашине не установлен тахограф, предрейсовый осмотр транспортного средства и водителя не проводился. На хозяйку машины – индивидуального предпринимателя составлен административный материал по ст.12.32 за допуск к управлению лица, не имеющего российского водительского удостоверения, за что административным законодательством предусмотрено наложение штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Судя по характеру, травм, никто из тех, кто находился в автомашине УАЗ, не были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция напоминает: соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию в условиях тумана и ограничения видимости на дороге из-за выхлопных газов транспортных средств – жизненно важно.

Если вы оказались в клубах дыма, следуя за автомобилями, необходимо сразу же снизить скорость, желательно остановиться и продолжить движение только после того, как откроется обзор дороги. Не стоит совершать опасные маневры, рискуя не только собственной жизнью, но и жизнями других людей.