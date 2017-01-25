Подробности пожара в школьной котельной

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за прошедшие сутки:

23 января 2017 г. в 22.43. на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре на ул. Кальвица в автомашине «Toyota Land Cruiser» в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарного подразделения – через три минуты после поступления вызова о пожаре, горела автомашина. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя на площади 1 кв.м. и частично салон на площади 0,5 кв.м. Общая площадь пожара- 1,5 кв.м. Предположительно, причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарными спасена автомашина.

24 января 2017 года в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о пожаре в котельной начальной школы, расположенной на ул. Попова в с. Хомустах Усть-Алданского района. Ближайшая пожарная часть расположена в 15 км от данного населенного пункта. Данная котельная отапливала здание сельской начальной школы. В момент пожара школа закрыта на карантин до 30 января 2017 года. На момент прибытия огнеборцев малочисленной пожарной части №6 Отряда государственной противопожарной службы №34 по муниципальному образованию «Усть-Алданский район» Государственной противопожарной службы РС(Я), котельная горела открытым огнем по всей площади. Незамедлительно были поданы первые стволы на тушение пожара. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате пожара погибших и пострадавших нет, огнем повреждено здание котельной и котельное оборудование на площади 25 кв. м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. Условиями, способствовавшими развитию пожара, явились позднее обнаружение и сообщение на пульт «01». На месте работала оперативная группа Отряда государственной противопожарной службы №34 по муниципальному образованию «Усть-Алданский район» Государственной противопожарной службы РС(Я) из с. Борогонцы. Аварийной бригадой ГУП ЖКХ проведены работы по сливу теплоносителя из системы отопления начальной школы в целях недопущения разморозки. В с. Хомустах проведено выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Усть-Алданского района. В настоящее время школа закрыта на карантин, после его завершения учебный процесс, по предварительным данным, будет проходить в Центре досуга «Тюсюлгэ». В школе всего обучается 21 ребенок.

24 января 2017 года в 19.30 на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в частном 4-квартирном доме на ул. Озерная в с. Сватай Среднеколымского района. Ближайшая пожарная часть находится в 160 км от села. На момент прибытия добровольной пожарной дружины – через пять минут после поступления вызова о пожаре, горел дом. В результате пожара огнем поврежден дом внутри по всей площади. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах!

Не оставляйте детей без присмотра!

Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!