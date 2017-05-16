Подробности по факту видео «Машина протаранила людей в Якутске»!

15 мая в 20:38 в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД «Якутское» поступила информация от патруля ДПС о том, что к ним обратился 27-летний житель г. Якутска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина пояснил полицейским, что в это же вечер, немногим ранее, на ул. Курашова г. Якутска ему были нанесены телесные повреждения металлическим предметом, а также совершен умышленный наезд незнакомым ему ранее гражданином на автомашине «Тойота Пробокс».

В ходе разбирательств, полицейскими установлено, что несколькими часами ранее, заявитель и его брат подсели в автомашину «Тойота Пробокс» под управлением 37-летнего водителя. В салоне автомашины также находился еще один мужчина – 32-летний житель г. Якутска. Компания начала распивать спиртные напитки, в ходе чего между водителем автомашины и братьями назрел конфликт, переросший в драку. Водитель монтировкой пытался нанести удары противникам, однако силы оказались неравны. В это время, видя исход драки между своим приятелем и новыми знакомыми, пассажир, остававшийся в салоне, взяв автомашину под свое управление, совершил умышленный наезд на двух братьев. Тут же водитель и его 32-летний пассажир, совершивший наезд, скрылись с места происшествия.

В результате принятых мер по плану «Перехват» автомашина «Тойота Пробокс» была остановлена на ул. Короленко г. Якутска.

В отношении 32-летнего пассажира, совершившего наезд составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП Российской Федерации. Также проводится процессуальная проверка.