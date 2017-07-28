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Подробно о компенсациях на капремонт  

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) продолжает свою разъяснительную работу среди населения. На наиболее часто задаваемые вопросы о компенсации отвечает начальник финансово-экономического отдела Фонда Гульнара Абдуллаева.

— Гульнара Хавасхановна, что представляет собой механизм компенсации взносов на капитальный ремонт?

— Важно отметить, что льготная категория граждан не освобождаются от оплаты взносов на капремонт. Механизм другой — им компенсируются уже понесенные затраты. Таким образом, граждане должны осуществлять оплату взносов на капремонт в полном объеме по тарифам, установленным в соответствии с действующим законодательством. Компенсация расходов является мерой социальной поддержки, носит целевой характер и должна быть направлена гражданам исключительно на оплату взносов на капитальный ремонт.

Прием заявлений и выплату компенсаций осуществляет ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий».

Компенсация предоставляется одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50%, 80 лет, — в размере 100%, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%.

— Как рассчитывается размер компенсации?

— Индивидуально, исходя из минимального размера взноса на капремонт на 1 кв. м. общей площади жилого помещения, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий. В Республике Саха (Якутия) размер минимального взноса составляет — деревянный дом – 3 рубля 60 копеек; каменный дом без лифта – 6 рублей; каменный дом с лифтом – 8 рублей на 1 кв. м общей площади жилого помещения. Региональный стандарт нормативной пощади для одиноко проживающих неработающих пенсионеров составляет 64 м2, для семьи, состоящей из 2-х и более человек – 18 м2 на одного человека и дополнительно 9 м2 на семью.

— Обязательно ли обращаться за назначением частичной компенсации взносов на капремонт?

— Обязательно. Компенсация носит заявительный характер. Следует отметить, что значительное количество граждан уже начали получать компенсации. Тем гражданам, которые еще не подали заявление в Агентство субсидий, необходимо это сделать в ближайшее время. Заявление можно подать лично или через представителя, при наличии у него полного пакета документов.

— В каких случаях может быть отказ в компенсации?

— Основаниями для отказа являются: несоответствие категории заявителя установленным требованиям, предоставление недостоверных сведений, наличие задолженности по взносам на капитальный ремонт.

— С какого момента предоставляется компенсация?

— С мая 2016 года.

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Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)
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