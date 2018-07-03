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3 июля 2018, 12:33
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Подписи якутян против повышения пенсионного возраста направлены врио главы республики

Подписи 33 110 жителей Якутии против повышения пенсионного возраста сегодня направлены в адрес вр.и.о. Главы республики Айсена Николаева. В сопроводительном письме отмечено, что Федерация профсоюзов республики настаивает на учете мнения и предложений профсоюзной стороны и населения республики при составлении отзыва по законопроекту. Профсоюзы Якутии поддерживают позицию ФНПР о том, что проект закона не должен быть рассмотрен, пока не будут решены и законодательно оформлены актуальные вопросы, касающиеся уровня жизни населения. В письме, адресованном Айсену Николаеву, изложены предложения профсоюзной стороны. Федерация профсоюзов республики выражает особую обеспокоенность по отношению к жителям районов Крайнего Севера в случае принятия законопроекта в данной редакции. Федерация профсоюзов призывает при составлении отзыва учесть особые климатические условия жизни населения Крайнего Севера и продолжающийся отток из регионов Дальнего Востока.

Отметим, сбор подписей в поддержку позиций ФНПР и Федерации профсоюзов республики против повышения пенсионного возраста проходил в республике с 22 по 29 июня т.г. В городах и селах республики эту кампанию организовали профсоюзные лидеры. Федерация профсоюзов республики выражает благодарность всем профсоюзным активистам, принявшим участие в данной акции. Слова благодарности за поддержку и активную гражданскую позицию, сознательность и ответственность за будущее республики и страны выражаем всем жителям Якутии, поддержавшим профсоюзную акцию! Уверены, что мнение тысяч якутян будут услышаны в органах власти!

На сегодня профсоюзы Якутии настаивают на проведении заседания  Республиканской (региональной) трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений для подробного обсуждения данного вопроса.

Источник: Пресс-служба Федерации профсоюзов РС(Я).
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