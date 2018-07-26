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26 июля 2018, 13:37
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Подписи от партии «Родина» могут быть бракованными? – источник

В редакцию SakhaLife обратилась якутянка Оксана (имя изменено), которая профессионально работает на выборах. По ее мнению, значительная часть подписей, которые партия «Родина» предоставляет в ЦИК республики, могут быть бракованными. Она просит Центризбирком тщательно проверить этот момент. Слово источнику.

 

— Я не в первый раз работаю на выборах в различных штабах, и раньше ничего такого не случалось. В штаб партии «Родина» я пришла по рекомендации своей знакомой Надежды А.

 

 — Чем вы занимались?   

— Мне поручили сформировать две команды. Одна из них занималась сбором подписей для регистрации кандидатов на выборы депутатов Ил Тумэна, в том числе по одномандатным округам. Мои люди работали по десяти округам – по десять человек. Кроме этого, мне поручили найти 15 человек, которые бы работали с подписными листами. На первом этапе подробностей насчет задач второй группы я не знала.

Сначала мы занимались округами. Я выполнила свою работу от и до.

Но по работе второй группы — с подписными листами все стало выглядеть очень подозрительно. Их собрали, потом политтехнолог и адвокат выдали им подписные листы и сказали, что делать. Сказали, что все нормально. Жатай, Пригород, Нерюнгри проходили. В основном, работали по Центральному округу в Ил Тумэн.

Так же меня насторожило, что Надежда исчезла и больше на звонки не откликалась.

Так как нам предложили заниматься вещами, которые, по моему мнению, являются нарушением действующего законодательства — то есть, {рисованием} (слово изменено — редакция) подписей людей, персональные данные которых оказались в штабе «Родины». Разобравшись, я вывела своих людей. Но этой деятельностью в партии, похоже, занимались другие люди, в том числе особо приближенные.

 

 — В случае, если вы правы, какая часть подписей, собранных «Родиной», внушает опасения, по вашему мнению?

— А я вам конкретно скажу. Две тысячи подписей, собранных моими людьми, должны быть настоящими. Остальные 3 123 подписи требуют тщательной проверки.

 

 — Оксана, у вас возникли финансовые споры с представителями штаба «Родины»?           

— Да. И я этого не скрываю. Сначала они предложили больше, чем принято на этом рынке. Мои услуги были оплачены лишь частично. Но главное, возникла очень некрасивая ситуация. Как передали мои агитаторы, Алексей ЛАПТЕВ публично обвинил меня в том, что я, якобы, получила деньги, предназначенные всей группе моих агитаторов и исчезла. Пришлось мне из своих собственных средств выплатить деньги своим агитаторам.

 

  — Зачем вам потребовалось из своего кармана частично финансировать предвыборную кампанию партии «Родина»?

— Я не финансирую их предвыборную кампанию. Но ведь зависли деньги моих агитаторов, с которыми мы работаем давно. Я не могу их так бросить. Это я их привела. И впереди еще будут разные выборы.

И главное, через ваш сайт я хочу дать информацию Центризбиркому, чтоб очень тщательно проверяли подписи, которые предоставит партия «Родина».

 

 

Далее SakhaLife связался с лидером регионального отделения партии «Родина» Алексеем ЛАПТЕВЫМ.

— Я в курсе, кто может быть вашим источником, потому что она и на штаб выходит с угрозами. Все подписи, которые мы представляем в ЦИК, нормальные, качественные. На сбор подписей работали около 150 человек. В данном конкретном случае, думаю, мог быть не только финансовый спор, но и, скажем так, спецоперация…

 

 

Александр ВЛАСОВ, заместитель председателя ЦИК РС (Я).

— Разумеется, мы самым тщательным образом проверяем все документы, предоставляемые в ЦИК. Нам это проще сделать, так как подписные документы заверены у нотариуса. Единственный момент, когда возникают сомнения по почерку. И такие моменты мы отрабатываем вместе с почерковедом МВД по РС (Я), который является членом нашей рабочей группы.

 

В Якутии выборы четырех уровней в разгаре. Страсти кипят. Сбор подписей – один из наиболее уязвимых этапов. SakhaLife следит за развитием событий.

 

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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