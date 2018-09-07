Подписано соглашение между РО ДОСААФ и ПАО «Якутскэнерго»

5 сентября 2018 года в рамках 30-летия создания поискового движения РС (Я) состоялась встреча с активистами ДОСААФ, ветеранами боевых действий, членами поискового отряда «Отважный», курсантами Юнармейского батальона ДОСААФ, представителями ПАО «Якутскэнерго». В ходе встречи были обсуждены вопросы совместного сотрудничества и поискового движения в России и Республики Саха (Якутия).

Подписано соглашение о сотрудничестве между РО ДОСААФ России Республики Саха (Якутия), в лице председателя Черных Сергея Георгиевича и ПАО «Якутскэнерго», в лице генерального директора Слоика Александра Степановича.

Предметом соглашения является установление основ сотрудничества и взаимодействия сторон, долгосрочных партнерских отношений по реализации единых целей возрождения патриотизма, формирования готовности граждан к защите Отечество, нравственному и физическому развитию молодежи Военно-патриотического воспитания молодежи, координации действий по подготовке и проведению военно — патритических мероприятий, организации и проведения дней воинской славы, памятных дат России и знаменательных событий в отечественной военной истории, оказание помощи в поисковых мероприятиях.