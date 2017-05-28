Подмазкова от ЕР избрана депутатом Ил Тумэн от Нерюнгри

В Нерюнгринском районе подведены предварительные итоги дополнительных выборов народного депутата Республики Саха (Якутия) по Промышленному одномандатному округ №17, стало известно SakhaLife.

Наибольшее количество голосов – 1 200 набрала ПОДМАЗКОВА Ирина Юрьевна, выдвинутая партией «Единая Россия», победитель праймериз.

У ГУДОШНИКА от ЛДПР 400 голосов, у ЮЖАКОВА от СР – 270.

СПРАВКА:

Подмазкова Ирина Юрьевна

Дата и место рождения 22 июня1975 года, г.Кемерово Кемеровской области

Образование: Высшее

1998 год – Благовещенский государственный педагогический университет.

Специальность по образованию: Учитель истории

Депутат районного совета МР «Нерюнгринский район» третьего созыва (2013 – 2018 гг.)

Трудовая деятельность:

12.2011 – по н/в — Директор ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»

04.2008 – 12.2011 — Заместитель главы администрации МР «Нерюнгринский район»

09.2000 – 04.2008 — Старший научный сотрудник. Заместитель директора по научной работе музея освоения Южной Якутии им. И.И.Пьянкова

09.1994 – 08.2000 — Учитель истории СОШ №15 города Нерюнгри

08.1992 – 08.1993 — Лаборант СОШ №15 города Нерюнгри.