Система проверит подлинность документов у абитуриентов

Приемные комиссии профессиональных образовательных организаций республики с 2017 года вносят данные об абитуриентах в Федеральную информационную систему обеспечения проведения единого государственного экзамена и приёма граждан в образовательные учреждения среднего профессионального образования и высшего образования (сокращенно ФИС ГИА и Приема). Уже 15 колледжей и техникумов начали вносить данные о поступающих заявлениях абитуриентов в ФИС ГИА и Приема.

Мария Сенькина, ответственный секретарь приемной комиссии Якутского технологического техникума сервиса рассказала о внедрении ФИС ГИА и Приема:

«Для профессиональных образовательных организаций данная система будет полезна для мониторинга перемещений студентов, а также проверки достоверности данных об абитуриенте. На сегодняшний день в наш техникум подано 413 заявлений, которые внесены в систему».

В Транспортном техникуме в п. Нижний Бестях, являющемся кузницей кадров для железнодорожной сферы, тоже активно начали вводить данные в ФИС ГИА и Приема, о чем поделилась с нами Татьяна Кузьмина, секретарь приемной комиссии техникума:

«Внедрение ФИС ГИА и Приема помогает систематизировать базу данных абитуриентов, а также возможность сверить документы об образовании на подлинность. Основной информацией абитуриента в системе являются паспортные данные и сведения документа об образовании и о квалификации», — рассказала она.

В целях соблюдения законодательства о защите персональных данных, работа в федеральной системе ведется через специально оборудованные рабочие места, соответствующие требованиям ФСТЭК России.

ФИС ГИА и Приема внедряется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ №755 от 31 августа 2013 года. В будущем ФИС ГИА и Приема должна стать прозрачной системой взаимодействия образовательных организаций и органов исполнительной власти, единым информативным массивом данных об образовательных организациях и результатах проведения приема по всем уровням образования. Уже с 2017 года приём на обучение в профессиональные образовательные организации республики будет осуществляться после сверки данных об абитуриенте с ФИС ГИА и Приема.

В профессиональные образовательные организации Якутии в этом году осуществляется приём по 141 специальностям и профессиям, на которые всего выделено 6422 бюджетных мест. Прием документов на образовательные программы среднего профессионального образования продлится до 15 августа (до 10 августа, если приём осуществляется по результатам вступительных экзаменов).

Напомним, что с 25 июля начала работу Центральная приемная комиссия учреждений среднего профессионального образования республики по адресу: г. Якутск, ул. Дзержинского, 55. Также работает единая «горячая линия» по вопросам приема в образовательные организации среднего профессионального образования по номеру 50-60-44.