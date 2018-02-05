Подключи автоплатеж за капремонт и выиграй смартфон!

Прими участие в АКЦИИ«Счастливый автоплатеж» в период с «22» ЯНВАРЯ 2018 г. по «22» ФЕВРАЛЯ 2018г. (включительно)и выиграй один из 3-х СМАРТФОНОВ!

УСЛОВИЯ АКЦИИ:

1.Провести оплату в период проведения АКЦИИ в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я)

2.Подключить услугу «АВТОПЛАТЕЖ» от Сбербанка в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) любым из нижеперечисленных способов:

·С помощью устройств самообслуживания Сбербанка

·С помощью Сбербанк онлайн

·С помощью мобильного приложения Сбербанк онлайн

·В офисах Сбербанка

КОМИССИЯ ЗА ПЛАТЕЖИ НЕ ВЗИМАЕТСЯ!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГИ АВТОПЛАТЕЖ БЕСПЛАТНОЕ!

Узнать свой лицевой счет, для оплаты услуг ЖКХ, Вы можете в приложении для IOS и Android набрав в поиске ЛИСА ЖКХ в AppStore или PlayMarket

УЧАСТНИКИ АКЦИИ:

Все абоненты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я) города Якутска.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

По итогам проведения Конкурса будет определено 3 (три) ПОБЕДИТЕЛЯ методом случайного выбора.

Победителями становятся три Участника совершившие платеж в пользу ФКР МКД РС (Я) и подключившие услугу Автоплатеж в период проведения акции с «22 » ЯНВАРЯ 2018 г. по «22» ФЕВРАЛЯ 2018г.

Победители будут определены Организатором в срок до «01» марта 2018г.

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ:

Вручение призов будет производиться в офисе Фонда Капремонта МКД РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Октябрьская, дом 20 корпус 1а, кабинет 302.

Призы АКЦИИ вручаются в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня определения Победителей АКЦИИ (01 марта 2018 г.)

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