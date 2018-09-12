Подключение тепла в Якутске идет без сбоев

В период запуска тепла ежедневно проводятся заседания штаба по подготовке к отопительному сезону с участием руководителей ресурсоснабжающих организаций, представителей управлений округов и пригородов, управляющих компаний и ТСЖ.
Отопительный сезон в столице республики стартовал с 4 сентября.
В первую очередь тепло дали в социальные учреждения, затем — в жилые дома. Однако, есть ряд объектов, которые еще остаются без отопления.
По линии Фонда капитального ремонта республики продолжаются ремонтные работы в 14 многоквартирных домах, тепло в них запущено частично.
Всего на территории городского округа расположено 3032 многоквартирных жилых дома, из них 2713 с центральным отоплением, 31 имеют крышные котельные, автономное газовое и печное отопление. В городе запущено в 99,3% жилого фонда.
По состоянию на 12 сентября лидерами по запуску тепла в жилом фонде среди округов являются Сайсарский – 99,8%, Гагаринский -99,3%, во всех пригородах теплом обеспечены 100%.
В случае задержек, жители могут сообщать в управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и в Единую дежурную диспетчерскую службу г. Якутска по телефонам: 44-42-29 и 44-42-51.
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