Подготовься к главному экзамену

Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает учащихся 9-11 классов, их родителей и преподавателей к участию в республиканском семинаре «Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ».

На семинаре будет всего 100 мест для учащихся. Количество мест для родителей – 25.

Семинар проводится в два этапа: первый этап — панельная дискуссия: «Вопросы ЕГЭ», второй этап — работа в секциях по направлениям. Задача работы учеников и тьюторов секций – обобщить знания и навыки учеников, поставить приоритетные задачи для решения глобальных жизненных задач.

Будут работать следующие секции для учащихся и родителей по соответствующим предметным областям:

СЕКЦИЯ № 1. «Математика».

СЕКЦИЯ № 2. «Русский язык».

СЕКЦИЯ № 3. «История».

СЕКЦИЯ № 4. «Обществознание».

СЕКЦИЯ № 5. «Английский язык».

СЕКЦИЯ № 6. «Психологическая подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» (для родителей).

Для участия в семинаре необходимо прислать заявку до 25 марта на электронную почту: myhistory14@mail.ru с пометкой «Заявка на НПК «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ»». В заявке указываются: ФИО участника, класс, название образовательной организации, № секции, телефон одного из родителей или попечителя, адрес фактического проживания, для иногородних: телефон и адрес тьютора. Оплата производится наличными при регистрации. Подтверждение рассылается по e-mail или по СМС. Организационный взнос с участников конференции: учащиеся 5000 руб., родители – 1000 руб.

Дата проведения семинара: 28-30 марта 2018 года. Место проведения семинара: АУ РС (Я) «Музейный комплекс «Моя история»», г. Якутск, ул. К.Д. Уткина 5.