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9 августа 2018, 22:36
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Подготовка жилого фонда Якутска к отопительному сезону идет с опережением

9 августа на еженедельном совещании оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону исполняющий обязанности первого заместителя главы города Якутска Виталий Чикачев поручил ускорить темпы паспортизации объектов здравоохранения и образования.

О подготовке жилого фонда к началу отопительного сезона отчитались представители территориальных управлений. Промывка систем многоквартирных жилых домов составляет в среднем 90,6 %. Полностью закончена промывка систем в с. Пригородном, с. Тулагино-Кильдямцы, с. Хатассы. Из городских округов лидируют Октябрьский – 97,6 %, и Сайсарский округа – 99,8 %. Паспорта готовности к отопительному периоду получили 33 % объектов, подлежащих паспортизации.

Помимо систем отопления, промывка систем водоснабжения жилых домов в настоящее время составляет 86 %, ревизия запорной арматуры – 64,2 %. Монтаж нового отопления произведен в 4 жилых домах из 10, ремонт системы отопления – в 368 жилых домах из 510 (72,2 %). Кроме того, отремонтировано 60,5 % входных дверей, ремонт кровли – 68,4 %, ремонт электроснабжения – 68,1 %, ремонт узлов ввода – 59,9 %.

На этой неделе перед штабом отчитывались «ресурсники». По информации «Энергосбыт» ПАО «Якутскэнерго» показатели по промывке систем и подписанным актам готовности жилых домов по сравнению с данными на 10 августа 2017 года улучшены на 1 % и 15 % соответственно. По объектам здравоохранения и образования есть отставание от прошлогодних показателей.

Заслушав представителей управлений образования и здравоохранения, Виталий Чикачев определил срок до 25 августа для устранения отставаний от графика.

Информацию о ходе выполнения запланированных работ по подготовке объектов к зиме представили также ЯТЭЦ, Центральные энергосети, ГРЭС-1 и ГРЭС-2, АО «Водоканал», МУП «ПТСК», АО «Теплоэнергия», ГУП ЖКХ РС (Я), УГРС «Сахатранснефтегаз».

На следующей неделе на совещании оперативного штаба отчитаются управления округов и пригородов городского округа с участием управляющих компаний.

 

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска      
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